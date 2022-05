Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Traktorfahrer streift Wohnmobil

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr der 27-jährige Lenker einer Fendt Zugmaschine den Glockeneichweg. Bereits hier mussten dem Traktorfahrer zwei Radfahrer ausweichen, als sie ihm entgegenkamen, um eine Kollision zu verhindern. Als der 52-jährige Radfahrer den Traktorfahrer verfolgte, beobachtete dieser weiter, wie der Traktor mit deutlichen Schlangenlinien seine Fahrt fortsetzte und im Anschluss ein Wohnmobil Ducato streifte. Nach der Kollision gelang es dem Radfahrer den Traktorfahrer zum Anhalten zu bewegen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Traktorfahrer deutlich alkoholisiert war. Auf Grund dessen wurde beim Tatverdächtigen eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Am Ducato entstand ein Schachschaden in Höhe von 500 Euro.

Pfullendorf

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag zwischen 15:00 Uhr und Sonntag 03:00 Uhr nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Familie aus, um über den Keller in ein Haus Bei Maria Schray einzubrechen. Im Anschluss durchsuchten die Täter systematisch Stockwerk für Stockwerk und erbeuteten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei in Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell