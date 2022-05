Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Pkw streift Fahrradfahrer

Glück im Unglück hatte ein 13-jähriger Mountainbikefahrer als er am Samstag gegen 13:20 Uhr in der Ailinger Straße von einem Toyota erfasst wurde. Als der 41-jährige Fahrer des Toyotas den Parkplatz des Bodensee Centers verlassen wollte übersah er den Mountainbikefahrer der zu diesem Zeitpunkt den gemeinsamen Rad- und Fußweg benutzte. Der Pkw-Fahrer streife mit seinem Toyota das Mountainbike, so dass der Radfahrer zu Sturz kam und sich leichte Schürfwunden zuzog. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen des Verkehrsunfalls mit fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Überlingen

Radfahrer missachtete die Vorfahrt

Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr der 33-jährige Lenker eines Skoda Octavia die L 205 in Richtung Frickingen, als auf Höhe Ahäusle ein 67-jähriger Radfahrer die Vorfahrt missachtet und aus der L 200 in die L205 einbiegen wollte. Trotz eines Ausweichmanövers des Skodafahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell