Aitrach

Abgestelltes Fahrzeug gerät in Brand

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrzeugbrand in der frühen Sonntagnacht etwa gegen 01.30 Uhr. Ein seit über vier Wochen auf dem Kontrollstreifen an der Anschlussstelle Aitrach abgestelltes Fahrzeug gerät aus unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereit sin Vollbrand. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handelt, ist derzeit Stand der Ermittlungen. Hinweise erbittet der Verkehrsdienst in Kißlegg unter Tel.: 07563/9099-0.

Leutkirch

Zwei Verletzte beim Einbiegen auf Kreisstraße

Am Samstag gegen 14.18 Uhr kam es auf der K 7910 bei Weipoldshofen an der Einmündung zur K 8025 in Richtung Leutkrich zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer hielt zunächst an der Einmündung an, übersieht dann aber beim Einfahren einen 59-jährigen Chrysler-Fahrer der in Richtung Tautenhofen fuhr. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Beifahrer des Geschädigten Fahrzeugs werden beim Unfall leicht verletzt und kommen mit dem Rettungsdienst in Krankenhaus nach Wangen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000.- Euro geschätzt.

Weingarten

Ladendieb beleidigt Polizeibeamte

Ein 23-jähriger Mann aus Weingarten wurde am Samstagabend gegen 21.42 Uhr von weiteren Kunden in einer Tankstelle in der Waldseer Straße beobachtet, wie er eine zahlreiche Menge an Kaugummis in seine Hosentasche steckte. Bis zum Eintreffen der Polizei musste der Mann von den Kunden festgehalten werden, da er sonst geflüchtet wäre. Bei der weiteren Abklärung beim Polizeirevier in Weingarten beleidigte er die anwesenden Beamten aufs Übelste. Wegen Beleidigung und Ladendiebstahl wird er nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

