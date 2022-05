Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen - Trunkenheit im Verkehr

Seinen Führerschein abgeben musste ein 65-jähriger Opelfahrer, der am Freitag gegen 18:15 Uhr in Langenargen in der Eisenbahnstraße unterwegs war. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel er einem Verkehrsteilnehmer auf. Bei der folgenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von umgerechnet über 2,4 Promille. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Tatverdächtigem kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Meckenbeuren - Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von geschätzten 17.000 Euro entstanden gestern gegen 16:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der der B467 an der Einmündung der L329. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 70-jähriger mit seinem BMW beim Abbiegen auf die B467 den VW einer 19-jährigen PKW-Lenkerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die VW-Lenkerin sowie die Beifahrerin des BMW mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Friedrichshafen - Körperverletzung

In einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße in Friedrichshafen kam es gegen 02:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge zwei Beteiligte sich eine Kopfplatzwunde, Hämatome und einen Cut zuzogen. Aufgrund der Alkoholisierung konnte der Tatablauf noch nicht vollständig geklärt werden. Ein Beteiligter musste stationär aufgenommen werden, der Cut eines weiteren Beteiligten konnte ambulant behandelt werden.

