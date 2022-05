Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:07 Uhr kam es in der Burgstraße in Ravensburg zu einem tätlichen Angriff auf Beamte des Polizeirevier Ravensburg. Zunächst hatten die Beamten einen Fußgänger von der Straße entfernt, der sich geweigert hatte diese zu verlassen. Der unbeteiligte Tatverdächtige filmte dies und beleidigte die eingesetzten Beamten. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung wurde der Tatverdächtige in der Folge von einem Beamten festgehalten, woraufhin dieser mit der Faust auf den Oberkörper des Beamten einschlug. Der Tatverdächtig wurde daraufhin zu Boden gebracht, wobei er sich immer noch durch Schlagen und Winden aus den Griffen zu befreien versuchte. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz so verletzt, dass er den Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der zweite Polizeibeamte und der alkoholisierte Tatverdächtige (0,52 mg/l) wurde leicht verletzt.

Leutkirch - Familienstreit eskaliert

Zu einer Schlägerei im Familienkreis kam es am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr in der Brühlstraße in Leutkirch. Nach Aussagen des Geschädigten habe der Tatverdächtige 21-Jährige Drogen konsumiert und sei dann ohne Grund auf die anderen Familienangehörigen losgegangen. Es folgten nach ersten Erkenntnissen Bisse, Schläge und das gegenseitige bewerfen mit Gegenständen. Der Tatverdächtige war in der Folge gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten ebenfalls aggressiv und musste nach Widerstandshandlungen und Beleidigungen in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Leutkirch - Körperverletzung

Deutlich Betrunkene kam es zum Streit zwischen einem ehemaligen Pärchen, der schlussendlich in einer Ohrfeige mündete. Der tatverdächtige 39-jährige hatte mit umgerechnet 2,78 Promille noch einen höheren Wert erzielt als seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin, die nur knapp unter der 2 Promillemarke blieb. Offensichtlich hatten die Beteiligten nicht bemerkt, dass sie ihren Streit direkt vor dem Polizeirevier ausgetragen hatten.

