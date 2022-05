Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung

Verletzungen im Kopfbereich erlitt ein 32-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr im Bereich der Nepomukbrücke. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 26-Jähriger auf das bereits am Boden liegende Opfer einschlug, und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die beiden Beteiligten, die nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung standen, noch vor Ort antreffen. Der 32-Jährige, der kurzzeitig nicht ansprechbar war, wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Grund für die Auseinandersetzung ist aktuell noch nicht bekannt.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr in der Straße "Am Hauptbühl". Der 77-jährige Lenker eines Opel befuhr die Straße von der Schnerkinger Straße kommend bergaufführend. An der Kreuzung mit der Johann-Roder-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Jeep und kollidierte mit diesem. An beiden Pkw entstand etwa gleichhoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Schwenningen

Absperreinrichtung angezündet

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Stetten a. k. M., nachdem ein bislang unbekannter Täter am frühen Mittwochmorgen im Zeitraum zwischen 1 und 5 Uhr auf der K 8212 bei Schönfeld eine Baustellenabsperrung offenbar mutwillig mittels Holz und Stroh angezündet hat. Durch das Feuer, das von selbst wieder erlosch, wurden ein Absperrgitter samt Blinkleuchte sowie zwei Fußplatten eines temporären Verkehrszeichens beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 250 Euro geschätzt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten a. k. M. unter Tel. 07573/815 zu melden.

Bad Saulgau

Versuchte Einbrüche

In die Filiale eines Kreditinstituts sowie in ein angrenzendes Reisebüro versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Scheuergasse offenbar einzubrechen. An beiden Eingangstüren wurden entsprechende Werkzeugspuren festgestellt. Die Türen hielten dem Angriff aber stand, sodass zwar Sachschaden entstand, dem Einbrecher aber kein Diebesgut in die Hände fiel. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der versuchten Einbrüche und bittet unter Tel. 07581/4820 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Dienstagmorgen in der Pfarrstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Mutmaßlich beim rückwärts Einparken stieß die oder der Unbekannte mit einem Fahrzeug gegen einen Rollladen und eine Hausfassade und beschädigte beides, möglicherweise durch eine angebaute Anhängerkupplung. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum verantwortlichen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

Herbertingen

Unter Alkoholeinwirkung vor der Polizei geflüchtet

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 33-jähriger Pkw-Lenker, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Mittwochabend in Herbertingen kontrollieren wollte. Nachdem der Mann die Beamten erkannte, gab er mit seinem Fahrzeug Gas und fuhr stark beschleunigend in Richtung Hundersingen davon, offenbar um eine Überprüfung zu verhindern. Nach kurzer Hinterherfahrt konnte der 33-Jährige schließlich im Ortsgebiet von Hundersingen beim Einparken festgestellt und gestoppt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin die Beamten bei dem Fahrer die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus anordneten und seinen Führerschein einbehielten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Mengen

Unfall beim Überholen

Glücklicherweise nur Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 3.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf der B 311 zwischen Mengen und Rulfingen. Der 48-jährige Lenker eines Fiat wollte kurz nach dem Ortsausgang von Mengen zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Als er bereits neben dem ersten Pkw war, scherte dessen 21 Jahre alter Fahrer ebenfalls aus und prallte mit seinem VW in die Seite des Fiat. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell