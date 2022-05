Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wagen angefahren und geflüchtet

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 21 Uhr und 0 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Bodenseecenters geparkten BMW angerichtet. Da der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen Wagen unterwegs gewesen sein könnte, danach einfach das Weite suchte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Einbrecher stiehlt Laptop

Nachdem ein Einbrecher am Mittwochmorgen zwischen 6.50 Uhr und 8 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eckenerstraße eingebrochen ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Unbekannte kam über die Haupteingangstür in den Flur und trat von dort die Wohnungstür ein. Er nahm einen Laptop der Marke "Lenovo" an sich und suchte im Anschluss das Weite. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Scheibenwischer abgebrochen - aufmerksamer Zeuge verständigt die Polizei

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung hat die Polizei Friedrichshafen gegen einen 43-Jährigen eingeleitet, der am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr ein Auto beschädigt hat. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Randalierer in der Steinbeisstraße dabei beobachtet, als dieser den Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw abbrach. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei und nahm, bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung, die Verfolgung auf. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Friedrichshafen

Scheibe mit Stein eingeworfen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Fensterscheibe des Fördervereins "Jugend, Erlebnisse und Schule" im "Spektrum" in der Ailinger Straße mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ablenkung war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Teuringer Straße zwei Personen verletzt wurden. Ein 75 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte kurzzeitig von den Assistenzsystemen abgelenkt nicht, dass die vorausfahrende Audi-Lenkerin nach links in die Bunkhofener Straße abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr der BMW wuchtig in das Audi-Heck. Dabei erlitt der Unfallverursacher, sowie der 6 Jahre alte Mitfahrer im Audi den ersten Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Untersuchung und ärztlichen Versorgung von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht. Die 69-Jährige Fahrerin des Audi blieb unverletzt. Am BMW entstand rund 15.000 Euro, am Audi etwa 20.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Motorroller-Fahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55 Jahre alter Motorroller-Fahrer schwere Verletzungen erlitt, hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Lindauer Straße ereignet. Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin wollte die Lindauer Straße von der Loretostraße in die Hofrat-Moll-Straße kreuzen und nahm dabei dem in Tettnanger Richtung fahrenden Mann die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, woraufhin der Zweiradfahrer auf den Pkw aufgeladen und zu Boden geschleudert wurde. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 55-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro beziffert.

Hagnau

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Hagnau. Eine 63 Jahre alte Toyota-Lenkerin fuhr von der Straße "In der Bitze" nach links auf die Hauptstraße ein und nahm dabei einem 26-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt, woraufhin die Autos zusammenstießen. Am Wagen der Unfallverursacherin wird der Sachschaden auf 500 Euro, am VW auf etwa 4.500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 14.50 Uhr in der Hauptstraße entstand Sachschaden. Ein 34 Jahre alter Renault-Fahrer erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende 47-Jährige mit seinem Daimler verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr in dessen Heck. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Renault war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell