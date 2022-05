Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

In Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr soll auf der A 96 in Richtung München auf Höhe von Wangen der Lenker eines BMW in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und dadurch andere Autofahrer gefährdet haben. Der 42 Jahre alte Fahrer des Wagens, der nach ersten Erkenntnissen übermüdet war, fiel durch seine unsichere Fahrweise und unersichtlichen Bremsungen und Beschleunigungen auf. Mehrere Fahrzeuglenker wollten den BMW auf der linken Fahrspur überholen, mussten aber wieder abbrechen, da dieser mehrmals von der linken auf die rechte Fahrspur kam. Da ein Zeuge den Notruf wählte, stoppte eine Polizeistreife den 42-Jährigen, nachdem er die Anschlussstelle Wangen-Nord abgefahren war. Personen, denen der fahrauffällige BMW aufgefallen ist, werden nun gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Zeugen nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Spinnereistraße hat eine unbekannte Autofahrerin am Mittwoch gegen 18 Uhr einen Unfall verursacht und ist im Anschluss davongefahren. Die Lenkerin eines weißen SUV stieß vorwärts gegen das Heck des Audi, dessen 45 Jahre alter Fahrer gerade aus einer Parklücke ausgefahren war. Ohne sich um den Unfall zu scheren, fuhr sie davon. An dem Audi entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen hat nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Leutkirch

Radler betrunken

Mit einer Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille hat eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 1.30 Uhr einen Radfahrer im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Nach einem Atemalkoholtest musste der 40-Jährige die Polizei zu einer Blutabgabe in ein Krankenhaus begleiten. Neben einer Anzeige drohen ihm nun auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Aichstetten

Fahrradfahrerin von Pkw-Lenkerin übersehen

Schwerere Verletzungen hat eine 86 Jahre alte Fahrradfahrerin erlitten, die am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der Hochstraße von einem Auto erfasst worden ist. Die 62 Jahre alte Lenkerin des VW fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in die Hochstraße ein. Beim Überqueren des Gehwegs übersah sie die Radlerin, die den Gehweg in die falsche Richtung befuhr. Die 86-Jährige wurde von der Fahrzeugfront erfasst und kam zu Fall. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Mann geht auf Polizeibeamte los

Mehrere Polizisten bespuckt und beleidigt hat ein 22 Jahre alter Mann, den Passanten kurz am Donnerstag vor 5 Uhr stark blutend in der Elisabethenstraße gefunden haben. Sie riefen die Polizei. Als der Verletzte die Polizisten wahrnahm, ergriff er zu Fuß die Flucht und kam an einem Zaun in der Nähe zu Fall. Wegen seinen Verletzungen und einer augenscheinlichen Drogenbeeinflussung wurde ein Rettungsdienst gerufen. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes versuchte er mehrere Male, die Polizisten zu schlagen, und bespuckte sie, weshalb ihm letztlich Handschellen angelegt wurden. Er hat mit einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Ravensburg

Mülleimerbrand

In Brand geraten ist am Mittwoch kurz vor 14 Uhr eine Mülltonne auf dem Marienplatz. Mutmaßlich hat eine entsorgte Zigarette zum Ausbruch des Feuers geführt. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife übernahm die erste Brandbekämpfung mit einem Feuerlöscher, bevor die Feuerwehr die Flammen löschte. Ein nennenswerter Schaden entstand augenscheinlich nicht.

Ravensburg

Einbruch

In ein Gebäude in der Hochbergstraße sind am frühen Mittwoch zwei Unbekannte eingebrochen. Die beiden Täter brachen mit roher Gewalt einen Lichtschacht im Keller auf und verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt. Da sie wohl keinen Weg in ein im Gebäude befindliches Elektrogeschäft fanden, zogen sie letztlich ohne Beute wieder von dannen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise zu den Tätern oder der Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Täter steigen in Jugendtreff ein

Spielkonsolenzubehör und mehrere Spiele haben Einbrecher zwischen Montag und Mittwoch bei einem Einbruch in den Jugendtreff in der Alfons-Maurer-Straße erbeutet. Die Täter warfen mehrere Scheiben des Gebäudes mit Steinen ein und verschafften sich letztlich wohl über ein Fenster Zutritt. Der Schaden, den sie dabei am Gebäude verursacht haben, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die zwischen Montag und Mittwoch Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Radler stürzt

Über den Lenker seines E-Bikes gestürzt ist am Mittwoch kurz nach 7 Uhr ein Radfahrer in der Tettnanger Straße. Der 56 Jahre alte Mann bremste stark ab, da vor ihm, an der Einmündung der Waldstraße, ein Auto heranfuhr. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Baienfurt

Hund überfahren - Autofahrer fährt davon

Einen Hund überfahren hat am Dienstag gegen 15 Uhr ein Autofahrer in der Waldseer Straße und im Anschluss das Weite gesucht. Der kleine Malteser-Hund schlüpfte wohl während einer Gassi-Runde aus seinem Leinengeschirr und lief auf die Straße. Ein weißer großer Pkw überfuhr den Hund und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um das überfahrene Tier zu kümmern. Die 11 Jahre alte Besitzerin, die zu dem Zeitpunkt mit dem Hund unterwegs war, holte das tote Tier von der Straße. Nach dem flüchtigen Autofahrer sucht nun die Polizei Weingarten. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Weingarten

Diebstähle aus Pkw

Aus zwei in Tiefgaragen in der Talstraße und der St.-Konrad-Straße geparkten Autos hat ein Dieb zwischen Dienstag und Mittwoch Wertsachen gestohlen. Während er aus einem Renault in der Garage in der St.-Konrad-Straße eine graue Dose mit einem kleinen Bargeldbetrag an sich nahm, stahl er aus einem Audi in der Garage in der Talstraße eine schwarze Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Sonnenbrille. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt in beiden Fällen, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell