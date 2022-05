Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Vorfahrt genommen

Weil sie einem Auto die Vorfahrt genommen hat, hat eine Pkw-Lenkerin am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Wangener Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Die 20 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam aus der Hermann-Neuer-Straße und wollte die Wangener Straße queren, als sie mit einem 56 Jahre alten Lenker eines SsangYong zusammenstieß. Der 56-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt ortsauswärts unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Am Skoda wird dieser auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Mülleimer brennt

Die Feuerwehr und die Polizei sind am Dienstagmorgen wegen eines brennenden Mülleimers an den Bahnhof Leutkirch ausgerückt. Der neben einem Fahrkartenautomaten befindliche Eimer entzündete sich vermutlich durch die unsachgemäße Entsorgung eines leicht entflammbaren oder brennenden Gegenstandes. Eine Mitarbeiterin des Bahnhofs übernahm erste Löscharbeiten, die die Feuerwehr bei ihrem Eintreffen fortführte und die Glut der Flammen vollends löschte. Es entstand geringer Sachschaden.

Ravensburg

Fahrzeugscheibe beschädigt

Auf unbekannte Weise zerstörte ein Unbekannter eine Scheibe an einem Daimler, der zwischen Dienstagabend und Montagmorgen in der Karl-Wäschle-Straße abgestellt war. Er verursachte dabei einen Sachschaden, der sich auf einen niedrigen dreistelligen Schadensbetrag belaufen dürfte. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Einbruch in Friseursalon

In einen Friseursalon in der Eichelstraße sind Einbrecher zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwoch eingestiegen. Die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr und 2 Uhr über eine Seitentüre Zutritt zu dem Salon. Aus dem Räumlichkeiten stahlen sie einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Personen, die in der Zeit Verdächtiges um den Friseursalon beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Laternen bei Unfall beschädigt

Erheblichen Schaden an mehreren Straßenlaternen hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr in der Straße "An der Bleicherei" verursacht. Der 21 Jahre alte VW-Lenker kam mit seinem Golf nach links von der Straße und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde die Verkabelung herausgerissen und so schwer beschädigt, dass sämtliche umliegende Laternen betroffen waren. Der Schaden, der durch den Unfall entstand, beläuft sich am Auto auf rund 1.000 Euro, während sich dieser nach erster Einschätzung an den Beleuchtungseinrichtungen auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte.

Schlier

Mountainbiker verunglückt

Von der Bergwacht gerettet werden musste ein Radfahrer nach einem Fahrradsturz auf einem Trail im Lauratal am Montagabend. Kurz nach 19 Uhr kollidierte der 36-Jährige auf einer Strecke im Bereich der Burg Wildeneck mit zwei Bäumen. Er war durch eine Baumwurzel ins Straucheln gekommen und verlor die Kontrolle über sein E-Bike. Nach der Kollision rutschte er einen Abhang hinab, wo er abermals gegen einen Baum prallte. Die Einsatzkräfte der Bergwacht bargen den Verletzten und übergaben ihm den Rettungsdienst, der den 36-Jährigen zur Untersuchung mehrerer Verletzungen in ein Krankenhaus brachte.

Wolfegg

Nach Unfall mit betrunkenem Radfahrer - Zeugen gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, nachdem ein Autofahrer am Dienstagabend auf der Landesstraße zwischen Alttann und Roßberg so dicht an einem Radfahrer vorbeigefahren sein soll, dass dieser dadurch in einen Grünstreifen gestürzt ist. Der Pkw-Lenker, der einem schwarzen Wagen mit Schweizer Zulassung gefahren haben soll, setzte seine Fahrt fort. Der 27 Jahre alte Radfahrer, den die Polizei nach dem Unfall an seiner Wohnanschrift befragte, stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Laut einem Test hatte er eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Er musste in der Folge zwei von der Staatsanwaltschaft Ravensburg angeordnete Blutabnahmen in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Da er sich gegen diese Entnahmen wehrte, kommt auf ihn, neben der Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad auch noch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Gegen den Unbekannten mit Schweizer Kennzeichen ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wangen

Betrunken mit Pedelec gestürzt

Auf der Kreisstraße bei Grub-Neuravensburg ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein Pedelec-Fahrer gestürzt, der augenscheinlich deutlich alkoholisiert war. Der 61 Jahre alte Radler verlor während des Bremsens die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt. Ein Ehepaar fand den nicht ansprechbaren 61-Jährigen auf der Straße und wählte den Notruf. Der Zweiradlenker hatte laut einem Atemalkoholtest rund zwei Promille intus, weshalb ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Er wurde im Krankenhaus wegen leichter Sturzverletzungen medizinisch behandelt.

Argenbühl

Auto brennt

In Flammen aufgegangen ist am Dienstag gegen 12 Uhr ein Fiat bei Gießen. Während der Fahrt fing der Wagen aus bislang ungeklärten Gründen Feuer. Der 75 Jahre alte Lenker konnte rechtzeitig halten und wurde nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr vor Ort.

Wolpertswende

Rennradfahrerin kollidiert mit Pkw

Beim Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw hat sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 56-jährige Rennradfahrerin schwer verletzt. Die Frau war in Mochenwangen offenbar in Richtung Weingarten unterwegs und streifte die rechte Fahrzeugseite des VW, dessen Fahrer kurz zuvor von der Fabrikstraße nach links auf die Hauptstraße eingefahren war. In der Folge stürzte sie zu Boden und musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0751/803-5333 an den Verkehrsdienst Ravensburg zu wenden, der die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell