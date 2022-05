Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall beim Wendemanöver

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs am Alfred-Colsman-Platz. Ein 39-jähriger Audi-Lenker rangierte auf dem Parkplatz und stieß dabei wuchtig mit dem vom Kreisel kommenden Lastwagen eines 61-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf jeweils rund 6.000 Euro geschätzt.

Tettnang

Betrunken unterwegs

Weil er sich am Dienstagabend offenbar deutlich alkoholisiert hinters Steuer seines Wagens gesetzt hat und durch Tettnang fuhr, ermittelt die Polizei gegen einen 51-Jährigen. Zeugen hatten den augenscheinlich betrunkenen Mann gegen 18.30 Uhr in seinen Wagen steigen und wegfahren sehen und verständigten daraufhin die Polizei. Die Ermittler trafen den Mann wenig später zuhause an. Da eine Atemalkoholmessung über drei Promille ergab, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Weil er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Tettnang

Lkw streift Zapfsäulen-Überdachung

Offenbar die Maße seines Fahrzeugs hat ein 57 Jahre alter LKW-Lenker am Dienstag gegen 21.15 Uhr unterschätzt, als er auf das Gelände einer Tankstelle in der Lindauer Straße fuhr. Der Anhänger streifte in der Folge die Zapfsäulen-Überdachung, wodurch am Hänger sowie am Dach jeweils etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand.

Überlingen

Mit modifiziertem Zweirad vor Polizei geflüchtet

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 16-jähriger Zweiradfahrer rechnen, der am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr illegal unterwegs war und vor der Polizei geflüchtet ist. Beim Erblicken des Streifenwagens im Bereich der Abigstraße beschleunigte er sein "Mofa", missachtete die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete über den dortigen Parkplatz, mehrere Radwege und einen unbefestigten Waldweg in das Waldstück hinter einer Tankstelle. Da ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des Zweirads ablesen konnte, trafen die Beamten den 16-Jährigen kurze Zeit später zuhause an. Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar: sein "Mofa" war offenbar modifiziert und der Teenager hat keine erforderliche Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten das Zweirad, das er im Waldstück ohne Kennzeichen zurückgelassen hatte, zur weiteren Überprüfung sicher. Den 16-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Meersburg

Lkw streift geparkten Wagen - hoher Sachschaden

Unachtsamkeit war wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße ereignet hat. Ein Lastwagenfahrer war in Richtung Oberfischbach unterwegs und streifte mit der rechten Hänger-Seite einen am Fahrbahnrand abgestellten Volvo. Während der Sachschaden am Anhänger auf wenige hundert Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Pkw auf etwa 8.000 Euro.

Meersburg

Nach Unfall geflüchtet

Das Weite gesucht hat ein Verkehrsteilnehmer, nachdem er am Sonntag zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr einen auf dem Parkplatz der Fähre Meersburg abgestellten Skoda beschädigt hatte. Da er sich im Anschluss nicht um den Sachschaden von etwa 1.000 Euro gekümmert hat, ermittelt die Polizei Immenstaad aktuell wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Nesselwangen

Bücher auf vorbeifahrende Autos geworfen - Zeugen gesucht

Bücher haben Unbekannte am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Hohenfelsstraße auf mindestens ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen. Bei der umgehenden Überprüfung des umliegenden Bereichs durch die Polizei lagen zahlreiche Bücher, die offenbar aus einer Tauschecke in einer nahegelegenen Telefonzelle stammten, auf und neben der Fahrbahn. Werfer trafen die Beamten nicht mehr an. Am Wagen des Pkw-Lenkers entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Die Polizei Überlingen hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder eventuell sogar selbst von der Tat betroffen sind, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

In Bäckerei und Metzgerei eingebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sowohl in die Metzgerei als auch in die Bäckerei in der Aachstraße eingebrochen wurde, ermittelt der Polizeiposten Meersburg und bittet um Hinweise. Der oder die Unbekannten drückten in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr jeweils die Glasschiebetür aus der Halterung und entwendeten den bisherigen Ermittlungen zufolge einen zweistelligen Münzgeld-Betrag. Offenbar gegen 2 Uhr, vom Wecker des Bäckers gestört, suchten die Unbekannten das Weite. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Aachstraße Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

