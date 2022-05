Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 53-Jähriger, der am Dienstag gegen 20 Uhr für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Mann wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er am Jobcenter in der Straße "In der Au" mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hat. Die Männer verfolgten den Tatverdächtigen und verständigten die Polizei. Da der 53-Jährige bereits am Morgen gegen 9 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe beim Jobcenter eingeworfen hatte und weitere Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Beamten den Vandalen in Gewahrsam und erteilten ihm einen mehrtägigen Platzverweis. Er musste die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Der Sachschaden an den beiden beschädigten Fensterscheiben wird auf rund 1.300 Euro beziffert. Den 53-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung.

Sigmaringen

Bier-Dieb versucht zu flüchten

Rund zwölf Flaschen Bier in seinem Rucksack versteckt hatte ein 37 Jahre alter Ladendieb, als er am Montag kurz vor 19 Uhr in einem Discounter in der Straße "In der Au" von einem Sicherheitsmitarbeiter nach Passieren der Kasse angesprochen wurde. Der Angestellte hatte den Mann beobachtet, wie er das Bier im Laden in seinem Rucksack versteckte und an der Kasse nur einen Artikel bezahlte. Als der Security-Mitarbeiter die Polizei rief, versuchte der 37-Jährige zu flüchten. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Sicherheitsmitarbeiter den Ladendieb zu Boden bringen und mithilfe eines weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der 37-Jährige versuchte unterdessen, den Angestellten zu beißen und zu bespucken. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Sigmaringen

Einbruch in Gartenhütte

In eine Gartenhütte eingebrochen sind im Zeitraum von vergangenem Mittwoch bis Montag auf einem Gartengrundstück am Uferweg bislang unbekannte Täter. Zudem schlugen mutmaßlich dieselben Täter eine Scheibe an einem Bauwagen auf demselben Grundstück mit einem Zaunpfosten ein. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben die Ermittlungen aufgenommen und schließen nicht aus, dass auf dem Grundstück eine Feier von Unbekannten stattgefunden hat und die Taten damit in Zusammenhang stehen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Fahrzeug übersehen - Unfall

Offenbar übersehen hat eine 54-jährige Audi-Fahrerin den Nissan einer 77-Jährigen am Dienstag kurz vor 11 Uhr beim Queren der B 311. Die 54-Jährige hielt von der Industriestraße kommend an der Stoppstelle an der Einmündung zur B 311 an, nahm aber kein Fahrzeug wahr und überquerte die Bundesstraße geradeaus. Die 77-Jährige, die auf der Bundesstraße mit ihrem Wagen stadtauswärts unterwegs war, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Herbertingen

Sattelzugfahrer prallt gegen Zaun und sucht das Weite

Einem glücklichen Umstand haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau die Klärung einer Verkehrsunfallflucht zu verdanken. Der Lenker eines blauen Sattelzugs hatte am Dienstag kurz nach 15 Uhr beim Wenden in der Oberen Bergenstraße einen Zaun gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Fahrer das Weite. Während der Unfallaufnahme kam ein Mitarbeiter eines benachbarten Unternehmens hinzu und erzählte den Beamten von einem Telefonat mit einer weiteren Firma, in dem er erfahren hat, dass dort der Lenker eines blauen Sattelzugs derzeit mit Beladearbeiten zugange sei. Bei der sofortigen Überprüfung konnten die Polizisten den 52 Jahre alten Unfallverursacher ermitteln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Pfullendorf

Ohne ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs

Gleich mehrere Strafanzeigen drohen einem 50-Jährigen, der von Beamten der Verkehrspolizei am Dienstag kurz nach 12 Uhr mit seinem Lkw-Gespann im Ortsgebiet gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes nicht zum Führen des 7,5-Tonners mit Anhänger ausreicht. Zudem stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass der 50-Jährige in jüngster Zeit auch mit einem 26-Tonner unterwegs war, obwohl die entsprechende Fahrerlaubnis abgelaufen war. Seine Fahrt musste der Mann an Ort und Stelle beenden.

