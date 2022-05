Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 10 Uhr in der Binger Straße ereignet hat. Weil sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet wurde, kam eine 78-jährige Renault-Lenkerin stadteinwärts auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie zunächst den Ford eines entgegenkommenden 22-Jährigen und im Anschluss den Audi einer 30-Jährigen, die stadtauswärts unterwegs waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sigmaringen

Schmierfinke unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende das Parkhaus beim Krankenhaus in der Hohenzollernstraße mit Farbschmierereien verunstaltet. Mit Filzstift und Sprühfarbe schmierten die Unbekannten Buchstaben und politisch linksgerichtete Schriftzüge an die Wände und in den Aufzug. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Sigmaringen

Einbrecher am Werk

Am vergangenen Wochenende haben sich Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Binger Straße zu schaffen gemacht. Aus einem verschlossenen Container, den sie gewaltsam aufbrachen, entwendeten die Täter Werkzeug. Von einem Radlader nahmen die Diebe eine Palettengabel sowie eine Klappschaufel mit und schlauchten aus dem Tank Diesel ab. Zudem stahlen die Unbekannten eine Gitterbox und Rohre. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, die im Bereich der Baustelle Verdächtiges, insbesondere ein größeres Fahrzeug, beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Gegenverkehr beim Überholen übersehen - Unfall

Geistesgegenwärtig reagierte ein 45-jähriger Sattelzuglenker am Montag kurz nach 21 Uhr auf der B 311 und hat dadurch einen folgenschweren Unfall verhindert. Ein bislang unbekannter Peugeot-Fahrer überholte auf der Bundesstraße zwischen dem Abzweig zur B 313 und Meßkirch ein Fahrzeug und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Sattelzug. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 45-Jährige mit seinem Lastwagen aus und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Der Peugeot-Lenker fuhr indes unbeeindruckt weiter in Richtung Meßkirch. Am Sattelzug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. An der Verkehrseinrichtung kann der Schaden noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Peugeot oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Insbesondere den bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der von dem Peugeot-Lenker überholt wurde, bitten die Ermittler, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Jugendliche bei Unfall verletzt

Vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde eine 16-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15 Uhr. Die Jugendliche fuhr mit ihrem Kleinkraftrad in der Saulgauer Straße hinter dem Opel einer 41-Jährigen und erkannte zu spät, dass die Opel-Lenkerin ihr Tempo verringerte, um nach rechts abzubiegen. Obwohl die 16-Jährige noch auszuweichen versuchte, prallte sie gegen den Wagen und stürzte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt knapp 2.500 Euro.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren

Auf dem Parkplatz der Sonnenhof-Therme hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr einen geparkten Skoda Kamiq touchiert. Trotz des Schadens von rund 1.000 Euro suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da auch dessen Wagen mutmaßlich am Heck beschädigt sein dürfte, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Bereits am Samstag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Blauwstraße, gegenüber einer Spielothek, mutmaßlich beim Ausparken einen geparkten Ford Transit beschädigt. Da der Unfallverursacher daraufhin einfach das Weite suchte, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Bad Saulgau wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am heutigen Dienstag kurz nach 7 Uhr. Der 35-jährige Lenker einer landwirtschaftlichen Zugmaschine wollte von der Weithartstraße in die Schwäblishauser Straße abbiegen. Eine nachfolgende ebenfalls 35 Jahre alte Renault-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision entstand an ihrem Wagen Sachschaden von rund 7.000 Euro, am Traktor von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell