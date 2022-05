Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Möbel-Lieferant ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Aus dem Verkehr gezogen hat die Verkehrspolizei am Montag gegen 17 Uhr den Fahrer eines Möbelwagens auf der A96 bei Leutkirch-West. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, da es augenscheinlich überladen war. Weil der 28 Jahre alte Fahrer bei einer Kontrolle zudem den Eindruck machte unter Rauschgifteinfluss zu stehen und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, hat er nun mit diversen Anzeigen zu rechnen. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Da er außerdem keine Nachweise über seine Lenk- und Ruhezeiten mit sich führte, kommt auch deshalb eine Anzeige auf ihn zu. Auch gegen den Arbeitgeber wird eine Anzeige vorgelegt, da dieser den 28-Jährigen als Fahrer beschäftigte, obwohl er kein Führerschein hat.

Wolfegg

Fahrer betrunken

Wohl zu viel Alkohol getrunken hat der Lenker eines Pkw, den die Polizei am Montagabend auf der Landesstraße zwischen Röthenbach und Unterhalden kontrolliert hat. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-jährigen Fahrer erbrachte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sollte die Untersuchung dieser Blutproben den hohen Alkoholgehalt bestätigen, hat der 52-Jährige mit einer Strafanzeige zu rechnen. Seinen Führerschein gab er noch an Ort und Stelle ab.

Bad Wurzach

Auto angefahren

Nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht hat ein Fahrzeuglenker zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Der Unbekannte beschädigte einen in der Dangelspitzstraße geparkten Ford Fiesta und verursachte eine Schaden von 1.500 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr er davon, weshalb der Polizeiposten Bad Wurzach nun ermittelt. Hinweis auf den Flüchtigen können unter Tel. 07564/2013 gegeben werden.

Ravensburg

Fahrradfahrer stoßen zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 78-jährige Fahrradfahrerin erlitten, die am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf dem Radweg neben der Meersburger Straße mit einem ihr entgegenkommenden 48 Jahre alten Fahrradfahrer zusammengestoßen ist. Wegen einer Verletzung am Bein wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand an den Rädern jeweils geringer Sachschaden.

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Radfahrer

An einer Fußgängerampel an der Einmündung Robert-Bosch-Straße/Jahnstraße hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag einen die Straße querenden 15-jährigen Radfahrer übersehen und diesen erfasst. Die 58-jährige Peugeot-Lenkerin war in Richtung Weißenau unterwegs, als sie den die Straße querenden Radler übersah. Dieser war nach ersten Erkenntnissen bei Grünlicht der Ampelanlage über die Straße gefahren. Die Unfallverursacherin brachte die Jugendlichen nach dem Unfall selbst ins Krankenhaus, da er bei der Kollision leichte Verletzungen erlitt.

Bodnegg

Einbruch in Realschule

Zwischen Samstag und Montag sind Einbrecher in die Realschule in der Dorfstraße eingestiegen. Die Täter brachen mit roher Gewalt im Lehrerzimmer mehrere Spinde auf und entwendeten Bargeld. Wie viel Beute sie dabei gemacht haben, ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Vogt hat wegen des Einbruchs die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 07529/971560 erbeten.

Wangen

Auto fährt gegen Mofa und flüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen nach einem Unfall in der Zeppelinstraße. Der bislang nicht bekannte Lenker eines Pkw hatte am Montag kurz vor 18 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma ein abgestelltes Mofa touchiert. Dabei entstand an dem Zweirad und an zwei Helmen ein Schaden von rund 700 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Angriff durch Unbekannten

Nachdem ein Unbekannter am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der August-Braun-Straße mutmaßlich willkürlich auf zwei Personen losgegangen ist, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise. Der Mann soll zunächst auf einen Briefkasten eingeschlagen und im Anschluss einen 48-Jährigen und dessen 60 Jahre alte Begleiterin ins Visier genommen haben. Der 48-Jährige wollte der Situation noch entkommen und versuchte in seinen Wagen einzusteigen, woraufhin der aggressive Unbekannte mehrfach auf die Tür eintrat und den Mann dabei verletzte. Der 60-Jährigen verpasste er einen Kopfstoß und Tritte. Erst nachdem beide im Fahrzeug Schutz gefunden hatten, zog der Angreifer in Richtung der Unterführung von dannen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen. Personen, die Zeugen des Angriffs wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum etwa 35 Jahre alten und zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt bekleideten Mann geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Auto zerkratzt

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Montag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellten Seat. Der Täter zerkratzte den Kofferraum des Wagens, sodass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein dürfte. Vor wenigen Wochen war das Auto beim Parken auf diesem Parkplatz schon einmal zerkratzt worden. Der Polizeiposten Isny bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07562/97655-0.

Weingarten

Mofafahrer gestoppt

Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und ohne die Zustimmung der Eigentümerin war ein 39-Jähriger am frühen Dienstag mit einem Mofa in der Hähnlehofstraße unterwegs. Kurz nach Mitternacht wurde der Fahrer von der Polizei gestoppt. Schon bei der Kontrolle räumte er ein keine Fahrerlaubnis zu Besitzen. Zudem fiel ihm während des Gesprächs mit den Beamten eine kleine Menge Kokain aus dem Geldbeutel. Laut einem Drogenvortest stand der 39-Jährigen unter der Wirkung gleich mehrerer Rauschgifte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem fanden die Beamten bei ihm einen Fahrradsattel, den er eigenen Angaben zufolge kurz zuvor gestohlen hatte. Der 39-Jährige gelangt nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Führerschein, Drogenbesitzes, unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Diebstahls zur Anzeige.

