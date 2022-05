Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrerin von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 40 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.45 Uhr in der Meistershofener Straße. Eine 80-jährige Autofahrerin fuhr vom Sportpark kommend in den Kreisverkehr ein und nahm dabei der stadteinwärts fahrenden Zweiradlenkerin die Vorfahrt. Im Kreisel kam es zur Kollision in deren Folge die 40-Jährige auf die Straße stürzte. Ein Rettungsdienst brachte die Radfahrerin zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Verursacherin alkoholisiert

Weil sie am Montag gegen 16.15 Uhr alkoholisiert einen Unfall gebaut hat, muss eine 71-Jährige nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. In der Meersburger Straße fuhr sie wuchtig auf den Ford einer 31-Jährigen auf, der durch den Zusammenstoß wiederum auf den Audi eines 52-Jährigen geschoben wurde. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 13.000 Euro. Da die Atemalkoholmessung bei der 71 Jahre alten Verursacherin knapp 2 Promille anzeigte, musste die Frau die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die 71-Jährige sieht einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Streit eskaliert - Mann nach Widerstand in Gewahrsam

Die Nacht auf Dienstag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen musste ein alkoholisierter 68-Jähriger, nachdem er am Abend mit einem 41-jährigen Kontrahenten heftig aneinandergeraten war. Die Beamten wurden gegen 23.15 Uhr in die Eberhardstraße gerufen, nachdem der Streit zwischen den beiden Männern eskaliert war. Den Ermittlungen zufolge fielen nach einer anfänglichen Rangelei Drohungen und Beleidigungen, woraufhin beide aufeinander eingeschlagen haben sollen. Da der Ältere sich auch in Anwesenheit der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und weitere Übergriffe ankündigte, erklärten ihm die Einsatzkräfte den Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der 68-Jährige mit aller Kraft, weshalb er neben den Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung auch mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen muss. Darüber hinaus erwartet ihn die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle.

Friedrichhafen

Geparkten Wagen angefahren und geflüchtet

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Montag zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr an einem in der Neulandstraße geparkten Citroen angerichtet hat. Da der Unfallverursacher im Anschluss einfach das Weite gesucht hat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Unfallverursacherfahrzeug um einen größeren hellblauen / hellgrünen Wagen handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Neukirch

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Verletzten

Drei verletzte Personen und rund 16.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13 Uhr an der Wildpoltsweiler Kreuzung ereignet hat. Eine 74 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah beim Kreuzen der L 333 den von links aus Elmenauer Richtung nahenden VW, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Dabei erlitten die Unfallverursacherin sowie der 30 Jahre alte Tiguan-Fahrer und dessen 32-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die beiden Kleinkinder im Wagen blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen, die jeweils nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der am VW auf rund 10.000 Euro, am Skoda auf etwa 6.000 Euro beziffert wird.

Langenargen

In Blumengeschäft eingebrochen

Unbekannte haben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Oberdorfer Straße verschafft. Die Täter drückten mehrere Fenster ein und entnahmen aus der Kasse einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend schraubten sie das Einstiegsfenster ab und flüchteten mit Geld und Fenster in unbekannte Richtung. Ob es sich bei den Einbrechern um einen oder mehrere Täter handelte, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Einbruch in Café

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in ein Café in der Oberen Seestraße eingebrochen. Unbekannte hebelten die Richtung Uferpark gelegene Terrassentüre auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Der oder die Täter nahmen einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kasse sowie einen Zimmertresor an sich und flüchteten. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die in der fraglichen Nacht, insbesondere um etwa 3 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Auto kracht in Lkw und Leitplanke

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei der Auffahrt zur Bundesstraße 31 bei Nußdorf. Ein 22 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte in Richtung Friedrichshafen auffahren und übersah beim Spurwechsel auf die Bundesstraße den in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug eines 50-Jährigen. Dabei kollidierte der Wagen zunächst mit dem Auflieger und wurde in der Folge am Ende des Beschleunigungsstreifens in die Leitplanke gedrückt. Am Peugeot entstand rund 6.000 Euro Sachschaden, am Sattelzug wird dieser auf 1.000, an der Verkehrseinrichtung auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Überlingen

Alkoholisierte Radfahrerin

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte eine 58-jährige Radfahrerin, bevor sie am Montagmittag in der Frohsinnstraße und in der Langgasse auffiel. Zunächst beschwerte sich ein Autofahrer, der an einem Fußgängerüberweg anhalten musste, dass sich die Pedelec-Fahrerin auf seinem Wagen abgestützt hatte. Wenige Meter weiter stürzte sie in der Langgasse zu Boden und zog sich dabei eher kleine Blessuren zu. Da die Atemalkoholmessung weit über dem Wert der absoluten Fahruntauglichkeit lag, musste sie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Frickingen

Thuja-Hecke brennt ab

Am Montag gegen 13.45 Uhr ist in der Schützenstraße eine rund fünf Meter hohe und etwa 20 Meter breite Thuja-Hecke abgebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden am Gehölz beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht näher bekannt. Personen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Tel. 07553/8269-0 an den Polizeiposten Salem wenden.

Hagnau

Kellerbrand

Ein überhitztes Elektrogerät war den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Kellerbrand in der Pfefferhardstraße, zu dem am Dienstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte ausrückten. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Eine Bewohnerin des Hauses, die auf den Brandmelder aufmerksam geworden war und im Anschluss in Kontakt mit dem starken Rauch kam, musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein weiterer Anwohner wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

