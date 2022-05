Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Schlag mit Bierglas - Opfer erleidet Schnittverletzungen

Eskaliert ist ein Streit zwischen zwei 27 und 33 Jahre alten Männern am Sonntag gegen 21 Uhr auf einem Maifest in Göggingen. Das Duo war zunächst verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf holte der Jüngere mit einem Bierglas aus und wollte den 33-Jährigen am Kopf treffen. Der Ältere konnte den Schlag erfolgreich abwehren, wurde jedoch durch Schnitte an der Hand verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gammertingen

Mit Drogen am Steuer erwischt

Deutlicher Marihuana-Geruch schlug einer Polizeistreife am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers im Ortsgebiet entgegen. Bei einer freiwilligen Nachschau fanden die Beamten im Pkw rund 50 Gramm Marihuana. Weil ein Vortest bei dem 20-Jährigen positiv auf mehrere Drogenarten ansprach, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes fanden die Beamten weitere Drogen. Auf den 20-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes sowie - sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen - eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu.

Mengen

Pferde gehen mit Kutsche durch

Verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist der Alleingang zweier Pferde mit einer Kutsche am Sonntag kurz vor 13 Uhr. Die Führerin der Kutsche hatte diese an einem Waldstück zwischen Mengen und Scheer kurz verlassen, als die beiden Tiere Panik bekamen und das Weite suchten. Unter anderem trabten die Pferde kurzzeitig auf der B 32, wo sie durch zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer begleitet und abgesichert wurden. An der Abfahrt in Richtung Scheer/Im Olbert bog ein Pferd nach links, das andere nach rechts ab, weshalb die Kutsche in der Mitte mit einem Verkehrszeichen kollidierte, welches die Flucht jäh stoppte. Der Sachschaden an Kutsche und Verkehrszeichen kann noch nicht beziffert werden, die beiden Tiere erlitten ersten Erkenntnissen zufolge nur oberflächliche Verletzungen.

Bad Saulgau

Küchenbrand

Essensreste auf einer Herdplatte sind am Sonntag kurz nach 20 Uhr in einer Wohnung im Wuhrweg in Brand geraten. Eine 25-jährige Bewohnerin versuchte, die Flammen geistesgegenwärtig mit einer Decke zu löschen, und zog sich dabei Verletzungen an den Armen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen vor Ort. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Kollision von Fußgängerin mit Fahrradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich eine 72-jährige Fußgängerin am Sonntag gegen 16.30 Uhr im Neidlingwald zugezogen. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein 67 Jahre alter Pedelec-Lenker auf einem Waldweg mit der Frau zusammen. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 67-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, an seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Polizeiposten ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Herbertingen

Maibaum angesägt - Polizei ermittelt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen bislang unbekannte Täter, weil diese den Maibaum auf dem Rathausvorplatz angesägt haben. Da der Maibaum dadurch an Stabilität verloren hat, musste er vorsorglich abgebaut werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Herbertingen

Übler Maischerz

Mehrere hundert Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Maischerzes, den Unbekannte am frühen Sonntagmorgen verübt haben. Die Täter entwendeten von einem Abstellplatz in der Baumburgstraße einen Wohnanhänger, hängten diesen an ihr Fahrzeug und stellten ihn auf der Grünfläche des Kreisverkehrs in der Marbacher Straße ab. Dabei wurde der Wohnanhänger sowie die Grünfläche beschädigt. Zeugenangaben zufolge sollen die Unbekannten mit einem silbernen VW Transporter mit SIG-Kennzeichne unterwegs gewesen sein. Ein Täter soll mit einer braunen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose, der andere soll schwarz gekleidet gewesen sein und ebenfalls eine Kapuzenjacke getragen haben. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug.

