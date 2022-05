Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Betrunkener stürzt mit E-Scooter und beleidigt Einsatzkräfte

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 40-jähriger Mann rechnen, der am Samstagabend betrunken und verletzt neben seinem E-Scooter liegend aufgefunden wurde. Zeugen hatten ihn gegen 20 Uhr im Anemonenweg angetroffen und aufgrund seiner Kopfverletzungen umgehend den Rettungsdienst verständigt. Da die Einsatzkräfte schnell Verdacht schöpften, dass der 40-Jährige aufgrund seines Alkoholpegels gestürzt sein könnte, veranlassten die Polizisten in der Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Während seiner Behandlung verhielt sich der Mann stark aggressiv und warf durchweg mit beleidigenden Äußerungen um sich. Weil die Nachforschungen ergaben, dass er seinen E-Scooter nicht versichert hatte, kommt neben einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Friedrichshafen

Einbrecher hebelt Balkontür auf

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar versucht hat, in eine Erdgeschosswohnung in der Löwentaler Straße einzubrechen, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Täter hebelte offensichtlich mehrfach an der Balkontüre. Ob er sich dadurch Zutritt zur Wohnung verschaffen konnte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Personen, die zwischen 23 Uhr und 7.15 Uhr im Bereich der Löwentaler Straße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

In Gegenverkehr geraten

Weil er mutmaßlich hinterm Steuer eingeschlafen war, verursachte ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 31 einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs und geriet zwischen Kressbronn und der Landesgrenze zu Bayern auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Gefahr und wich seinerseits ebenfalls auf die Gegenfahrspur aus, und verhinderte so eine Kollision. Der Mercedesfahrer kam erst wieder zu sich, als er links neben der Fahrbahn in den Grünstreifen fuhr und dort einen Leitpfosten beschädigte. An seinem Wagen und der Verkehrseinrichtung entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 19-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Eriskirch

Bei illegalen Fahrübungen auf Parkplatz erwischt

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Mann mit seiner 14 Jahre alten Tochter auf einem Parkplatz in der Friedrichshafener Straße unerlaubt Pkw-Fahrübungen gemacht hat. Eine Polizeistreife war am Sonntagnachmittag auf den Wagen aufmerksam geworden, der quer über die Parkfläche fuhr. Bei der Kontrolle saß die Teenagerin hinterm Steuer, ihr Vater auf dem Beifahrersitz. Da das Mädchen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sie und auch ihr Vater, der die illegalen Fahrübungen zuließ, mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Überlingen

Unbekannte greifen Taxifahrer an

Drei bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr einen Taxifahrer angegriffen und verletzt. Das 52-jährige Opfer hatte das Trio am Bahnhof in Singen aufgenommen und nach Überlingen gefahren. Mangels Bargeld zur Begleichung der Rechnung, fuhr der 52-Jährige die drei Männer zum Klinikum im Härlenweg, weil er dort einen Geldautomaten vermutete. Das Trio verließ daraufhin das Taxi mit der Begründung, eine Toilette aufzusuchen. Um das Geld für die Rechnung zu bekommen, hielt der 52-Jährige einen der Tatverdächtigen fest. Daraufhin gingen alle drei Täter auf das Opfer los, schlugen ihn zu Boden und traten auf den Mann ein. Ohne die Rechnung in Höhe von knapp 200 Euro zu begleichen, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Hildegardring. Der 52-Jährige wurde umgehend im Klinikum medizinisch versorgt. Die drei Tatverdächtigen sollen nordafrikanisches Aussehen gehabt haben und zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Ein Täter soll mit einem roten Pullover bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu dem Trio.

Überlingen

Brennender Mülleimer in Kletterhalle - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in der Kletterhalle in der St-Johann-Straße ein Papiermülleimer in Flammen aufging, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Damenumkleidekabine rasch und konnte durch das schnelle Einschreiten ein Ausbreiten des Feuers glücklicherweise noch rechtzeitig verhindern, sodass der Sachschaden gering ausfällt. Die Ermittler schließen aktuell nicht aus, dass der Papiermülleimer absichtlich angezündet wurde und bitten nun Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Frickingen

Mann außer Rand und Band

Strafrechtliche Folgen hat das Verhalten eines 28-jähriger Mannes, der am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Frickingen negativ auffiel. Den jetzigen Erkenntnissen zufolge setzte er sich offenbar mit knapp zwei Promille hinters Pkw-Steuer und stieg in Finkenhausen aus seinem Wagen. Dort soll er den Spiegel eines Audi mutwillig beschädigt und einen Reifen mit einem Messer zerstochen haben. Im weiteren Verlauf habe er den Besitzer des Audi beleidigt und mit dem verbotenen Springmesser bedroht, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Gegenüber den Beamten verhielt sich der 28-Jährige vollkommen uneinsichtig und aggressiv. Anstatt seinen Ausweis auszuhändigen, griff er die Einsatzkräfte verbal an und versuchte wegzulaufen, woraufhin die Polizisten ihn vorläufig festnahmen. Dabei wehrte sich der Mann mit aller Kraft und warf während seiner Widerstandshandlungen mit weiteren beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Weil die Beamte in seinem Wagen noch weitere Waffen fanden und beschlagnahmten, unter anderem mehrere illegale Messer und einen Baseballschläger, muss der 28-Jährige auch mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Seinen Führerschein musste er darüber hinaus auch abgeben.

Salem

Hecke fängt Feuer - Zeugen gesucht

Nachdem am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr in der Bahnhofstraße eine Thuja-Hecke in Brand geraten war, bittet die Polizei Überlingen um Hinweise. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt, woraufhin Anwohner umgehend mit Gartenschläuchen begannen, den Brand zu löschen. Dadurch konnten sie zwar Schlimmeres verhindern, jedoch nicht vermeiden, dass die Flammen ein größeres Loch in die Hecke brannten. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Da aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, bitten die Ermittler Personen, die in diesem Zusammenhang am Sonntagabend im Bereich der Bahnhofstraße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Motorradfahrer bei Unfall mit Traktor-Gespann schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr auf der Tüfinger Straße zwischen Mimmenhausen und Salem ereignet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine landwirtschaftliche Maschine, samt angehängter Kutsche, auf der mehrere Personen gesessen haben sollen, in Richtung Salem unterwegs. Ein 17 Jahre alter Leichtkraftrad-Fahrer wollte das Gespann an der ansteigenden Straße überholen. In diesem Moment soll eine bislang unbekannte Person vom Anhänger gefallen sein, woran sich der Zweiradlenker erschrak. In der Folge stürzte der 17-Jährige mit seiner Maschine, rutschte vor das Zugfahrzeug und wurde von dessen Vorderrad erfasst. Bei dem Unfall zog sich der junge Motorradfahrer mutmaßlich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Eine 22-Jährige gab sich gegenüber der Polizei als Fahrerin des Traktors zu erkennen. Zu der Unfallstelle, die in der Nähe eines 1.-Mai-Fests war, kamen in kurzer Zeit auch zahlreiche Schaulustige hinzu, die sich unter die mutmaßlichen Beteiligten mischten. Bei den Befragungen zum Unfallhergang verhielten sich einige der auffallend alkoholisierten Personen vollkommen unkooperativ, verweigerten die Angabe der Personalien oder machten widersprüchliche Angaben zum Unfallgeschehen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden

Hagnau

Pedelec-Lenkerin verstirbt nach Sturz

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ist am Sonntag eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin verstorben. Die Frau war mutmaßlich bereits gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg entlang der B 31 unterwegs und hatte in etwa auf Höhe der Bushaltestelle "Kirchberg" vermutlich einen medizinischen Notfall. Sie stürzte und blieb im hohen Gras in der angrenzenden Wiese liegen. Insassen eines Linienbusses entdeckten die Seniorin gegen 17.30 Uhr und verständigten die Rettungskräfte. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-5333 zu melden.

