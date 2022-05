Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kein Mai-Streich mehr - Sachbeschädigungen in der Weststadt

Eindeutig zu weit gegangen sind Vandalen in der Mainacht in der Weststadt. Die bislang nicht bekannten Täter warfen in der Albert-Schweizer-Straße die Scheibe eines geparkten Autos mit einem Stein ein und stahlen Zigaretten aus dem Wagen. In der Gardmannstraße schlugen sie die Scheibe einer Haustüre ein und warfen mehrere Blumentöpfe in ein angrenzendes Beet. Auch in der Franz-Joachim-Straße ließen sich die Vandalen an Töpfen aus und zerstörten diese samt Inhalt. Im Josefine-Scheuerle-Weg warfen die Täter die Scheibe eines Gartenhauses mit einem Stein ein, während an einem Pkw, der in der Mainacht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Meersburger Straße geparkt war, die Seitenspiegel abgetreten und die Fahrzeugtüren durch Tritte zerbeult wurden. Die Polizei, die nun ermittelt, geht davon aus, dass zumindest ein Teil der Taten zusammenhängt. Der Schaden, den die Vandalen verursacht haben, wird sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Nach möglichem Überfall - Polizei ermittelt

Von drei Jugendlichen überfallen worden ist ein 57-Jähriger wohl am frühen Sonntag in der Schubertstraße. Der Mann war zuvor in einem Club in der Nähe feiern gewesen und wurde nach eigenen Angaben, als er zurück zu seinem Auto ging, von der Gruppe angegriffen und geschlagen. Die Jugendlichen forderten die Wertsachen des Mannes und nahmen dessen Umhängetasche und Handy an sich. Außerdem zerkratzten die Täter wohl den Lack seines Jaguars und zerstachen alle vier Reifen seines Wagens. Aus Angst flüchtete der betrunkene 57-Jährige eigenen Angaben zufolge mit dem Auto und fuhr in die Robert-Bosch-Straße, wo er zum Stehen kam. Eine Passantin bat er die Polizei zu rufen. Die Beamten fanden den 57-Jährigen auf der Straße liegend und schlafend. Laut Test hatte er eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille. Da er betrunken gefahren war, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sein Auto, das einen Schaden von rund 6.000 Euro aufwies, wurde abgeschleppt. Der 57-Jährige konnte keine Personenbeschreibung geben oder Angaben zu den entwendeten Gegenständen machen. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise zu dem Überfall geben können. Personen, denen am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Schubertstraße Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Betrunkener Radler

Knapp 3 Promille hatte ein Radfahrer intus, den eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Ratzenried anhielt. Der 23-Jährige war auf dem Radweg unterwegs und kam aufgrund seines volltrunkenen Zustandes auf den Grünstreifen und nahezu auf die angrenzende Straße. Als der 23-Jährige eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife erblickte, versuchte er, sich hinter einem Landgasthaus zu verstecken. Die Beamten stellten den 23-Jährigen nach kurzer Suche. Nach einem Atemalkoholtest musste er mit den Polizisten ins Krankenhaus, um eine Blutprobe abzugeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit zu, sollte die Untersuchung der Blutprobe den sehr hohen Atemalkoholgehalt bestätigen.

Wangen

Brand in Leupolz

In Brand geraten ist am frühen Montagmorgen kurz nach 4 Uhr ein Gebäude am Dorfplatz. Das bewohnte Haus wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Aus noch nicht geklärter Ursache brach das Feuer auf der Gebäuderückseite, vermutlich im Bereich eines Holzlagers, aus. Das zum Teil aus Fachwerk bestehende Haus begünstigte eine schnelle Ausbreitung des Feuers, sodass nach kurzer Zeit der Altbau des Hauses in Vollbrand stand. Die Wehrleute der Feuerwehr waren mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort und bekämpften die Flammen. Der Schaden, der durch den Brand entstand, wird auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt. Sämtliche Bewohner des Hauses kamen mit einem Schock davon und wurden nicht verletzt. Der Hund des Hauses hatte sie geweckt und rechtzeitig vor dem Feuer gewarnt. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Stromnetzbetreiber sechs umliegende Häuser für einige Zeit von der Energieversorgung nehmen. Zudem war für diese Zeit die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Waldburg

Verpuffung

Vermutlich ist ein technischer Defekt die Ursache dafür, dass es am Samstag gegen 17 Uhr in der Kesenweilerstraße zur Verpuffung eines PV-Wechselrichters in der Garage eines Wohnhauses gekommen ist. Zum Brand oder einer Rauchentwicklung kam es in der Folge nicht, weshalb die angerückte Feuerwehr keine Maßnahmen treffen musste. Ein Elektriker trennte den Wechselrichter vom Strom. Ob durch die Verpuffung ein nennenswerter Schaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Aichstetten

Auto überschlägt sich

Von der A 96 bei Aichstetten ist ein Autofahrer am Samstagabend von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Der 49 Jahre alte Opel-Fahrer kam auf seinem Weg nach Lindau auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schlingern und touchierte kurz nach der Anschlussstelle Aichstetten die Mittelleitplanke. In der Folge wurde er nach rechts abgewiesen, schleuderte über beide Fahrspuren und kam von der A96 ab. In der Wiese überschlug sich der Wagen und kam knapp hundert Meter neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Während am Auto Totalschaden von rund 40.000 Euro entstand, wurde der Fahrer glücklicherweise nur leichtverletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den Opel kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Aitrach

Bikerin prallt gegen Auto

Die Kontrolle über ihr Motorrad verloren hat eine 26-Jährige am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße zwischen Aitrach und Treherz. Die Motorradfahrerin verlor während der Fahrt die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte in einer Kurve und rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision erlitt die Bikerin Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Maschine und dem Citroen der 18-jährigen Entgegenkommenden entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Baindt

Verwüstung in Sporthalle

In der Mainacht sind Vandalen in die Sporthalle in der Friesenhäusler Straße eingestiegen. Im Inneren beschmierten sie Wände und Hallenboden mit Seife und Rasierschaum. Auch vor der Halle fanden sich Verschmutzungen sowie zerschlagene Alkoholflaschen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Hinweise auf diejenigen, die in die Turnhalle eingestiegen sind, erbittet die Polizei Weingarten unter Tel.0751/803-6666.

