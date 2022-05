Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Samstag gegen 12:30 Uhr überfuhr ein Lkw-Fahrer auf der B31 zwischen der Klosterkirche Birnau und der Abfahrt Nußdorf ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil, wodurch sein Tank beschädigt wurde. Auf seiner weiteren Fahrtstrecke verlor der Lkw-Fahrer in Richtung Stockach insgesamt über 100 Liter Diesel, der sich auf der Fahrbahn verteilte. Der Schaden am Lkw wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Neben der Polizei Überlingen waren ein Vertreter des Landratsamts, die Feuerwehr Überlingen mit 25 Einsatzkräften sowie eine Firma zur Reinigung der Straße vor Ort. Die Polizei Überlingen sucht nun nach dem Verlierer des ca. 30 cm großen Metallteils, das von Zeugen als Teil einer Anhängerkupplung oder Gerüstteil beschrieben wurde. Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter T. 07551 8040 erbeten.

Sipplingen

Pkw prallt gegen Baum

Am Samstag gegen 17:15 Uhr stand der 64-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz an der geschlossenen Schranke am Bahnübergang in der Seestraße / Im Breitenweingarten. Plötzlich beschleunigt der Pkw stark, fährt bei Rotlicht unter der sich hebenden Bahnschranke durch, kommt ins Schleudern und prallt letztlich gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeuglenker eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,4 Promille festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt, der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Salem/Markdorf/Überlingen

Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss

Gleich vier Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss hat die Polizei in Überlingen im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrem Zuständigkeitsbereich festgestellt. Kurz vor 22:00 Uhr wurde ein 51 Jahre alter BMW-Fahrer in Markdorf festgestellt, dessen Alkoholtest einen Wert von knapp mehr als 1 Promille anzeigte. Gegen 22:30 Uhr wurde in Überlingen der 52 Jahre alte Fahrer eines Toyota festgestellt, der offensichtlich alkoholisiert war, jedoch den Alkoholtest verweigerte. Ob er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss noch ermittelt werden. Der 47-jährige Fahrer eines Opel, der gegen 00:45 Uhr in Salem kontrolliert wurde, hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,60 Promille und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise wurde gegen 01:00 Uhr in Salem ein 50 Jahre alter Pedelec-Fahrer kontrolliert. Dessen Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp über 1,6 Promille an. Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sie werden entsprechend zur Anzeige gebracht.

