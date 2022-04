Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Findling übersehen - Voll besetzter Pkw landet auf der Seite

Glücklicherweise unverletzt blieben fünf Fahrzeuginsassen, die am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Steinbeisstraße mit einem Mitsubishi verunfallt sind. Die 69 Jahre alte Lenkerin des Wagens wollte auf den Parkplatz des Berufsschulzentrums fahren und übersah offenbar einen im Bereich der Zufahrt liegenden Findling. Der Pkw setzte auf den mehrere hundert Kilogramm schweren Stein auf und kippte in der Folge auf die linke Fahrzeugseite. Während am Auto, das von einem Abschleppdienst aufgerichtet und abtransportiert werden musste, rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, fällt der Schaden am Stein minimal aus. Bei der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen waren neben der Polizei auch ein Rettungsdienst samt Notarzt und die Feuerwehr vor Ort.

Friedrichshafen

Unfall an Baustellen-Engstelle

Ein Verkehrsunfall mit teuren Folgen ereignete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Dornierstraße. Eine Opel-Lenkerin fuhr an einer mit Pylonen abgesicherten Engstelle vorbei, an der in diesem Moment Kanalarbeiten durchgeführt wurden. Dabei verhakte sich das offenbar in die Fahrbahn hineinragende Kabel eines Reinigungsroboters am Außenspiegel des Pkws. In der Folge riss der Spiegel ab und der Roboter fiel unkontrolliert in den Kanal. Dabei entstand am Opel mehrere hundert Euro Sachschaden, am Arbeiterfahrzeug und der Arbeitsmaschine wird dieser auf insgesamt mindestens 30.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntagmorgen und Mittwochabend an einem auf dem Parkplatz des VfB Friedrichshafen in der Teuringer Straße abgestellten Mercedes verursacht. Da der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer fährt betrunken und ohne Licht über rote Ampel

Mit Konsequenzen muss ein 21-Jähriger rechnen, nachdem er am Freitagmorgen alkoholisiert mit seinem Rad im Stadtgebiet unterwegs war und dabei der geltenden Straßenverkehrsordnung offenbar keine besondere Bedeutung zukommen ließ. Polizisten waren gegen 1 Uhr auf den Radler aufmerksam geworden, als dieser ohne Fahrradbeleuchtung eine rote Ampel überfuhr. Da eine Atemalkoholmessung bei dem Radler weit über dem Wert der absoluten Verkehrsuntauglichkeit lag, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Für den 21-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Er muss nun neben einem empfindlichen Bußgeld wegen der Missachtung der Verkehrsregeln auch mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Friedrichshafen

Fahrzeug gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Erheblich beschädigt musste eine Autofahrerin am Donnerstag ihren in der Beethovenstraße geparkten VW Golf vorfinden. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte den Wagen zwischen Sonntagmorgen und Donnerstagnachmittag, richtete dabei rund 8.000 Euro Sachschaden an und setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Ohne Versicherungsschutz erwischt - E-Scooter-Fahrer mutmaßlich unter Drogen

Strafrechtliche Folgen kommen auf einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer zu, nachdem ihn Polizeibeamte am Donnerstagabend im Bereich des Stadtbahnhofs kontrolliert haben. Die Polizisten waren auf ihn aufmerksam geworden, da er ohne Versicherungskennzeichen auf seinem Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass kein Versicherungsschutz vorlag. Da zudem Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung des 37-Jährigen vorlagen und ergab ein Schnelltest dies bestätigte, musste der Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die Untersuchung illegale Substanzen im Blut nachweisen, kommt auf ihn, neben der Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Weiterfahren durfte er am Abend nicht mehr.

Meckenbeuren

Streit eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Bereich eines Getränkemarkts am Oskar-von-Miller-Platz hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 18-Jährigen eingeleitet. Der Tatverdächtige soll mit zwei weiteren Personen auf seinen gleichaltrien Kontrahenten zugegangen sein und ein Streitgespräch geführt haben, in dessen Verlauf offenbar auch Beleidigungen und Drohungen fielen. Weiter habe der Angreifer sein Opfer dann mehrfach geschlagen und auch auf sein Gegenüber eingetreten, als dieses am Boden lag. Zeugen hatten die Polizei verständigt, die die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Streits eingeleitet haben. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um das leicht verletzte Opfer. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Salem

Vorfahrt genommen - Unfall

Drei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr an der Einmündung der Schlossseeallee zur L205 ereignet hat. Eine 21 Jahre alte Toyota-Fahrerin wollte die Vorfahrtsstraße unerlaubt zu einem gegenüberliegenden Verbindungsweg überqueren. Dabei übersah sie den von rechts nahenden Pkw einer 56-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde der Wagen der Unfallverursacherin abgewiesen und prallte sowohl gegen eine Leitplanke als auch gegen ein Verkehrsschild. Beim wuchtigen Zusammenstoß zogen sich die beiden 21 Jahre alten Insassen im Toyota, als auch die 56-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Beteiligten in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Deggenhausertal

Radler kollidiert mit Pkw

Mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste ein 20-jähriger Fahrradfahrer, nachdem er am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 8 Uhr mit einem Pkw kollidiert war. Der Radler war auf der Aachstraße unterwegs und wollte unangekündigt nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er, dass ein 25 Jahre alte BMW-Lenker in diesem Moment am Radler vorbeifuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 20-Jährige zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Markdorf - Laimbach

Motorradfahrer fährt auf und stürzt

Wuchtig auf einen Pkw aufgefahren ist am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer in der Leimbacher Straße. Die 24-jährige Nissan-Lenkerin musste an einer Bedarfsampel verkehrsbedingt anhalten. Der Jugendliche erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Auto. Durch den Aufprall wurde der Zweiradlenker von seiner Maschine abgeworfen und auf den Boden geschleudert. Dabei zog er sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Verletzungen zu. Am Pkw entstand rund 4.500 Euro, am Motorrad etwa 1.000 Euro Sachschaden.

