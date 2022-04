Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw zerkratzt

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Vandale am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr an einem Pkw hinterlassen. Der Unbekannte zerkratzte den Honda, der in dem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Straße "Schulhof" abgestellt war, hinten rechts mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Gammertingen

Fahrzeug überschlägt sich und prallt gegen Baum - drei Verletzte

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag gegen 17.20 Uhr drei Menschen verletzt worden sind. Der 35-jährige Lenker eines BMW war auf der L 275 zwischen Ittenhausen und Gammertingen unterwegs, wo er nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich mindestens einmal und blieb im angrenzenden Waldstück an einem Baum stehen. Der 35-jährige Fahrer und ein 10-jähriger Mitfahrer wurden jeweils leicht, ein sieben Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Alle drei Insassen wurden mit dem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Kliniken gebracht. Angaben des 35-Jährigen zufolge sei er wegen des Überholmanövers des Fahrers einer silbernen Mercedes G-Klasse von der Landesstraße abgekommen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Fahrer der silbernen G-Klasse machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Radfahrer kollidiert mit Porsche

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 12-jähriger Junge, der am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in der Straße "Am Hauptbühl" mit dem Porsche Panamera eines 37-Jährigen zusammengestoßen ist. Der Bub bog mit seinem Fahrrad von der Otto-Meckler-Straße in die Straße "Am Hauptbühl" ein, ohne auf den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten zu achten. Obwohl der 37-Jährige noch versuchte, auszuweichen, kollidierte der Junge mit dem Wagen. Während am Fahrrad des 12-Jährigen kein Sachschaden entstand, wird dieser am Porsche auf rund 15.000 Euro beziffert.

Inzigkofen

Zeuge verfolgt Unfallflüchtigen

Eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und den Verursacher verfolgt hat am Donnerstag gegen 13 Uhr ein aufmerksamer Zeuge. Der Mann hatte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Zeilen" beobachtet, wie der Lenker eines Lkw eine Laterne touchiert und umgeknickt hat. Nachdem der Lastwagenfahrer den Schaden begutachtet hatte, fuhr er weiter, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Der Zeuge setzte sich kurzerhand in seinen Wagen, fuhr dem Lkw hinterher und verständigte die Polizei. Der 61-jährige Unfallverursacher konnte von einer Polizeistreife in Meßkirch gestoppt werden. Der Ausländer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ostrach

Exhibitionist unterwegs - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Ein Exhibitionist ist am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in einem Waldgebiet bei Kalkreute aufgetreten. Der Unbekannte war lediglich mit weißen Socken bekleidet und stellte sich vor einer 22-jährigen Spaziergängerin auf den Waldweg. Dort nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Die 22-Jährige machte Kehrt und verständigte die Polizei. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der etwa 40 bis 50 Jahre alt sein sowie einen südländischen Teint, dunkles Haar und auffällige Brustbehaarung haben soll, verlief ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sich zur Tatzeit im Gewann "Spitz" aufgehalten haben sowie Jagdausübungsberechtige dieses Gebiets, sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Kriminalisten in Verbindung zu setzen.

Mieterkingen

Rettungswagen streift Lkw

Während einer Einsatzfahrt streifte am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der B 32 bei Mieterkingen, in Fahrtrichtung Bad Saulgau, ein Rettungswagen einen bislang unbekannten Lkw. Der 19-jährige Lenker des Rettungsfahrzeugs überholte im Zuge einer zeitkritischen Patientenverlegung mit Blaulicht und Martinshorn den Lastwagen, wobei er mit dem rechten Außenspiegel den Lkw streifte. Hierdurch entstand am Einsatzfahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Da der Sanitäter die Fahrt fortsetzte, ist bislang nicht bekannt, ob an dem Lkw ebenfalls Sachschaden entstand. Die Verkehrspolizei ermittelt nun zu dem Unfall und bittet Zeugen sowie insbesondere den bislang unbekannten Fahrer des Lastwagens, sich unter Tel. 07571/104-0 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Vom Rad gestürzt

Schwere Verletzungen an einer Hand hat sich eine 42-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Grabenbachstraße zugezogen. Die Frau wollte mit ihrem Rad von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und kam beim Überfahren des Bordsteins zu Fall. Die Radlerin wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mengen

Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen an einem Arm hat sich ein 40-jähriger Arbeiter am späten Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Flachsstraße zugezogen. Der Mann war aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Arm in die Materialzufuhr einer Maschine geraten und dort mit seiner Hand eingeklemmt worden. Er musste von der hinzugerufenen Feuerwehr befreit werden und wurde im Anschluss zur Versorgung seiner Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Mengen

Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Hauptstraße ein Fahrzeug angefahren hat. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Frau mit ihrem Alfa Romeo beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw gestreift hat. Die Fahrerin sei danach kurz ausgestiegen, danach jedoch weitergefahren, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität der Unfallverursacherin geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

