Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Einfamilienhaus mit angebauter Scheune durch Brand zerstört

Wangen im Allgäu (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerät am Donnerstagabend etwa gegen 20.00 Uhr ein Einfamilienhaus mit angebauter Scheune in Wangen/Ungerhaus in Brand. Durch das Feuer wurde das Haus fast vollständig zerstört. Die vier im Haus befindlichen Personen konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Die angrenzende Landstraße 325 musste wegen der starken Rauchentwicklung und den Löscharbeiten bis gegen 23.50 Uhr vollgesperrt werden. Der Sachschaden dürfte bei etwa einer Million Euro liegen. Die freiwillige Feuerwehr aus Wangen und Weingarten war mit 12 Fahrzeugen und 88 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell