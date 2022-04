Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Insassin von Linienbus bei Unfall verletzt

Verletzungen hat eine 32 Jahre alte Frau erlitten, die in einem Bus gestürzt ist, nachdem dieser am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Tettnanger Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Die 37 Jahre alte Lenkerin des Buses fuhr von der Haltestelle auf Höhe der Dorfstraße in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei den Mercedes eines 58-Jährigen, der bereits am Linienbus vorbeigefahren ist und vor dem Fahrzeug nach rechts abbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte die 32-Jährige im Bus und zog sich Prellungen zu. Sie wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus sowie dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

Amtzell

Pkw erfasst Fußgänger

Schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Mittwoch ein 27 Jahre alter Fußgänger, der gegen 17.30 Uhr in der Schattbucher Straße von einem Pkw erfasst worden ist. Der 28 Jahre alte Lenker des Seat befuhr die Straße in Richtung Schomburger Straße als der Fußgänger, der auf dem Gehweg rechts neben ihm unterwegs war, derzeitigen Erkenntnissen nach unvermittelt auf die Straße trat um diese zu queren. Der 27-Jährige wurde durch die Kollision in einem Hofraum zur Boden geschleudert. Eine Rettungsdienstbesatzung brachte ihn zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Seat entstand durch den Unfall im Frontbereich ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Isny

Aufgefahren

Sachschaden von rund 10.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der L320 bei Rengers ereignet hat. Ein 27-jähriger Daimler-Fahrer erkannte zu spät, dass der 44 Jahre alte Lenker eines Skoda vor ihm abbremsen musste und fuhr auf. Die Fahrer blieben bei der Kollision unverletzt.

Weingarten

Einbrüche in Gartenanlagen

In insgesamt fünf Gartengrundstücke in einer Dauergartenanlage in der Talstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Die Täter brachen mehreren Hütten auf und durchsuchten diese. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Einbrüche und bittet Personen, die Hinwiese zu den Täter geben können oder in der Zeit Verdächtiges im Bereich der Gartenanlagen beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Nach Unfall in der Burachstraße - Motorradfahrer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in der Burachstraße am Mittwoch gegen 9.30 Uhr sucht die Polizei einen beteiligten Motorradfahrer. Der Lenker einer vermutlichen schwarzen KTM überholte in der Straße einen Nissan, dessen 20 Jahre alten Lenker gerade nach links abbiegen wollte und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Motorradfahrer fuhr nach einem Gespräch mit dem Nissan-Lenker ohne das Hinterlassen seiner Daten weiter und wird nun gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Weingarten

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Franz-Beer-Straße wurde am Dienstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ein abgestellter Seat angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro an dem geparkten Wagen zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Altshausen

Radfahrer gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 16 Jahre alter Radfahrer am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Litzelbach und Altshausen gestürzt ist und sich dabei verletzt hat, sucht der Polizeiposten Altshausen nach Zeugen. Der Junge, der bei starkem Regen mit dem Rad unterwegs war, wurde laut eigenen Angaben von einem blauen Auto überholt und gestreift. Daraufhin verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Er konnte letztlich selbstständig wieder aufstehen und fuhr weiter in Richtung Altshausen. Zur Klärung des Unfallablaufs werden Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, gebeten, sich unter Tel. 07584/921714-0 zu melden.

Aulendorf

Mann in Zug angerempelt und Mobiltelefon entwendet

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubdelikt, bei dem einem Fahrgast am Montagmorgen im Zug das Mobiltelefon entwendet wurde. Das 52-jährige Opfer befand sich kurz vor 7 Uhr in der Regionalbahn von Langenargen nach Aulendorf und wollte am Bahnhof Aulendorf aussteigen. Noch im Innern des Zugs wurde der 52-Jährige von einem Unbekannten wuchtig angerempelt und stieß sich den Kopf. Mutmaßlich nahm der Täter in diesem Moment das Smartphone des Mannes an sich, dessen Fehlen der 52-Jährige erst später bemerkte. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Einbruch in Café

In ein Café in der Gerberstraße sind zwischen Samstag und Montag Einbrecher eingestiegen. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und entwendeten aus dem Café eine Geldkassette, in der ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag enthalten war. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit der Polizei Leutkirch in Verbindung zu setzen, die wegen des Einbruchs die Ermittlungen aufgenommen hat.

