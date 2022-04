Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeuge stoßen zusammen

Rund 16.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Veringendorfer Straße entstanden. Eine 56-jährige BMW-Fahrerin übersah beim Einbiegen aus der Bruckstraße den VW eines 24-Jährigen. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde niemand verletzt.

Sigmaringendorf

Bekifft und ohne Führerschein am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei einem 33-jährigen Autofahrer fest, den sie am Mittwoch kurz nach 14 Uhr im Ortsgebiet gestoppt haben. Weil ein Drogenvortest positiv verlief, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommen nun, sollte das Blutergebnis den Konsum bestätigen, eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogen sowie eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Gammertingen

Erdreich verunreinigt - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch auf einem Feldweg im Gewann Heckenhau einen Ölwechsel an seinem Fahrzeug durchgeführt, wodurch Altöl ins Erdreich gelangt ist. Mitarbeiter des Bauhofs mussten das verunreinigte Erdreich mittels eines Baggers abtragen und entsorgen. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bittet unter Tel. 07574/921687 um Hinweise zum Verursacher. Die Örtlichkeit befindet sich in einem Wasserschutzgebiet an der K 8201 zwischen Inneringen und Kettenacker, nach der Auffahrt zur L 275. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich bei dem Fahrzeug des Täters um einen Klein-Lkw gehandelt haben könnte.

Bad Saulgau

Fahrzeug touchiert - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Ein 58-Jähriger hat am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums mit seinem Smart einen VW Beatle touchiert und ist im Anschluss direkt zur Polizei gegangen, um den Unfall zu melden. Bei der Rückkehr des 58-Jährigen zur Unfallstelle war der beige Beatle nicht mehr vor Ort. Da an dem Wagen mit SIG-Kennzeichen mutmaßlich Sachschaden entstanden ist, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau den Besitzer, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Auto verselbstständigt sich

Ins Rollen geraten und gegen einen geparkten BMW geprallt ist am Mittwoch gegen 15 Uhr ein VW Caddy. Die 51-jährige Besitzerin hatte ihren Caddy in der Goethestraße abgestellt und offensichtlich vergessen, diesen gegen Wegrollen zu sichern. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Pfullendorf

Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 23-Jähriger, der am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße von einer Polizeistreife mit einem E-Scooter kontrolliert wurde. Der junge Mann war den Beamten aufgefallen, weil an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da kein Versicherungsschutz bestand, wird der 23-Jährige nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Pfullendorf

Einbruch in Baucontainer

Baumaschinen und Geräte in noch nicht bekanntem Umfang haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.04., und Mittwoch, 27.04. von einem Firmengelände in Gaisweiler gestohlen. Die Täter brachen einen Baucontainer gewaltsam auf und entwendeten daraus das Diebesgut. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder deren Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell