Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Glasscheibe beschädigt

Eine Glasscheibe zertrümmert und dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch am Gymnasium in der Maybachstraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Gegenstand mutwillig gegen die Scheibe warfen und dabei den Schaden anrichteten. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Junge Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Steinbeisstraße erlitt eine 16-jährige Leichtkraftrad-Lenkerin leichte Verletzungen. Sie hatte offenbar zu spät erkannt, dass der 20 Jahre alte Vorausfahrende seinen VW an der roten Ampel anhalten musste. Beim Versuch, nach links auszuweichen, streifte sie den Wagen am Heck und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Sowohl an ihrer Maschine als auch am Pkw entstand jeweils rund 1.500 Euro Sachschaden.

Kressbronn

Nach Parkrempler geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Brauereigaststätte im Weinbichl einen geparkten Audi A3 beschädigt hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Trotz des Sachschadens in Höhe von rund 1.000 Euro am linken Audi-Heck suchte der Unfallverursacher nach dem Parkrempler das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Schüsse von Balkon - Zwei Festnahmen

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften rückte am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in die Argenstraße aus, nachdem mehrere Schüsse auf dem Balkon eines Wohnblocks gemeldet wurden. In der Wohnung trafen die Ermittler zwei Brüder im Alter von 21 und 35 Jahren an und nahmen beide vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamten unter anderem eine Schreckschusswaffe samt Patronenhülsen der verschossenen Munition, eine Zwille und Wurfsterne. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 35-jährigen Bewohner, der aufgrund seiner Alkoholisierung von weit über 3,5 Promille in eine Fachklinik gebracht wurde, leiteten die Ermittler ein Straf-, gegen seinen jüngeren Bruder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Tettnang

Mann bei Fahrradunfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 65 Jahre alter Radfahrer zu, nachdem er am Mittwochabend in einen Unfall verwickelt war. Der Radler war gegen 18.15 Uhr auf dem Radweg neben der Tettnanger Straße in Richtung Tettnang unterwegs, als ihm eine 12-jährige Radfahrerin entgegenkam. Durch deren unaufmerksame Fahrweise musste der 65-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte dabei mit einem Brückengeländer. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Versorgung in eine Klinik.

Überlingen

Lastwagenfahrer übersieht Pkw

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Burgbergring. Ein 42 Jahre alter Lastwagen-Fahrer hielt in Fahrtrichtung Langgasse nach der Einmündung zur Straße "Bruderhof" an, um rückwärts in diese Straße einzufahren. Dabei erkannte er nicht, dass eine 34 Jahre alte Dacia-Lenkerin in diesem Moment von hinten vorbeifuhr. Während bei der folgenden Kollision am Pkw rund 6.000 Euro Sachschaden entstand, blieb der Lkw unbeschädigt.

Meersburg

Geparkten Wagen touchiert und das Weite gesucht - Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizei Überlingen eingeleitet, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 22 Uhr einen im Dornerweg geparkten Renault Megane angefahren und danach das Weite gesucht hat. Ein Zeuge hatte gegen 18.45 Uhr ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen und daraufhin ein rotes Fahrzeug wegfahren sehen. Ob dieser nicht näher bekannte Wagen in Verbindung zur Tat steht, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Der Sachschaden am Renault wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro musste eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag an ihrem VW Tiguan feststellen. Ein Unbekannter hatte den schwarzen Wagen zwischen 13 Uhr und 16 Uhr entweder auf dem Lebensmittelparkplatz in der Dr.-Zimmermann-Straße oder dem in der Daisendorfer Straße touchiert und danach offenbar das Weite gesucht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Sipplingen

Unaufmerksamer Pkw-Lenker überfährt Verkehrsinsel

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße bei Sipplingen ereignet hat. Ein 46 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der Seestraße in Richtung Überlingen unterwegs und fuhr in einer leichten Rechtskurve geradeaus weiter. Er versuchte noch, der nahenden Verkehrsinsel nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem darauf aufgestellten Verkehrszeichen. Während der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung eher gering ausfällt, wird dieser am Wagen des unaufmerksamen Unfallverursachers auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Markdorf

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Mit einem Pkw zusammengestoßen und in der Folge gestürzt ist am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer. Der Radler war auf der Zeppelinstraße unterwegs, wechselte auf die Abbiegespur zum Schießstattweg und übersah dabei den dort fahrenden Nissan eines 33-Jährigen. Während der Sachschaden gering ausfiel, musste der leicht verletzte 68-Jährige vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht werden.

