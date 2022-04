Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand von Doppelhaushälfte

Ravensburg (ots)

Zum Brand einer Doppelhaushälfte kam es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Dengeltshofener Straße. Aus bislang nicht geklärter Ursache entstand das Feuer in dem Wohnhaus und zog vor allem den Dachstuhl stark in Mitleidenschaft. Insgesamt knapp 70 Wehrleute der Feuerwehr waren zur Löschung der Flammen im Einsatz. Der Schaden, der an dem Gebäude und auch durch Rußablagerungen an der Nachbarhaushälfte entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro. Ein 60 Jahre alter Bewohner, der den Brand zuerst bemerkte und versuchte, diesen selbstständig zu löschen, erlitt nach erster Einschätzung eine Rauchgasvergiftung. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Haushälfte ist derzeit nicht bewohnbar. Feuerwehr und Polizei sind auch heute Morgen an der Brandstelle im Einsatz, da es aus dem Dachstuhl abermals zu rauchen begann. Die Einsatzmaßnahmen laufen derzeit.

