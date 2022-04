Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vier Autos in Unfall verwickelt

Insgesamt vier Autofahrer waren am Dienstag gegen 13 Uhr an einem Unfall in der Karlstraße beteiligt, dessen Ursache ein 73-jähriger VW-Lenker gesetzt hat. Der Fahrer war in Richtung Ulmer Straße unterwegs, als er kurz vor einer Ampelanlage von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Dabei stieß er beim Einscheren mit dem Fiat einer 55-Jährigen zusammen. Im Anschluss fuhr er auf einen vor dem Fiat fahrenden Golf auf, dessen 42 Jahre alter Fahrer wegen der roten Ampelschaltung abbremste und schob diesen auf einen Seat. Insgesamt entstand an den vier Autos ein Schaden, der sich auf rund 15.000 Euro belaufen dürfte. Verletzt wurde niemand. Der VW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Einbruch in Schulgebäude

In einen Werkstattraum der Gewerblichen Schulen in der Gartenstraße ist ein Unbekannter in der Zeit seit Gründonnerstag eingestiegen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt. Weiter versuchte er offenbar, die verschlossene Zimmertür aufzubrechen, um in weitere Gebäudebereiche zu kommen. Als ihm dies misslang, ließ er letztlich von seinem Vorhaben ab. Gestohlen wurde aus dem Werkraum augenscheinlich nichts, allerdings verursachte der Täter einen Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu der Tat.

Wangen

Lastwagenfahrer verursacht Unfall

Beim Rückwärtsfahren ist ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen in der Straße "Im Urtel" mit einem Ford Fiesta zusammengestoßen. Der 24 Jahre alte Schwerlastlenker fuhr vorwärts in die Zufahrt zum Polizeirevier, um gegenüberliegend, die Straße rückwärts querend, einzuparken und abzuladen. Dabei übersah er die 35-Jährige in ihrem Ford. Während an dem Lkw lediglich geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Argenbühl

Einbruch in Lagerhalle

Ein Einbrecher ist im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Lagerhalle in der Kirchstraße eingebrochen. Der Täter öffnete das verschlossene Rolltor mutmaßlich mit einem Werkzeug. Im Inneren brach er einen Container auf, indem er das Schloss an der Stahltür aufbohrte. Ob der Täter letztlich etwas aus der Lagerhalle oder dem Container stahl, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Aulendorf

Betrunkene Frau in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht hat eine 27 Jahre alte Frau, die am Dienstag gegen 23.30 Uhr betrunken im Spitalweg unterwegs war. Zuvor war sie mit einer alarmierten Rettungswagenbesatzung aneinandergeraten, die daraufhin die Polizisten um Hilfe rief. Die Betrunkene versuchte immer wieder auf die Straße zu laufen und beleidigte die Einsatzkräfte. Der stark alkoholisierte und aggressive Zustand der Frau hatte letztlich zur Folge, dass die Polizei sie in Gewahrsam nahm. Auf sie kommt nun neben den Kosten für den Arrest auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

Bad Waldsee

Autos nach Unfall stark beschädigt

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist an zwei Autos entstanden, die am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Hittisweiler zusammengestoßen sind. Eine 38 Jahre alte Citroen-Lenkerin, die von Hittisweiler kommend nach links in Richtung Unterurbach abbiegen wollte, prallte mit dem Skoda einer entgegenkommenden 31-Jährigen zusammen. Beide Autos wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Altshausen

Verletzte nach Unfall in Ebenweiler Straße

Verletzungen hat die Insassin eines Dacia erlitten, der am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Der 78-jährige Lenker des Dacia war auf der Straße in Richtung Ebenweiler unterwegs, als er von dem 51 Jahre alten Lkw-Fahrer, der von der B 32 kam, übersehen wurde. Dieser wollte die Ebenweiler Straße queren und stieß im Kreuzungsbereich wuchtig mit dem Pkw zusammen. Die 80-jährige Beifahrerin im Dacia wurde aufgrund der leichten Verletzungen, die sich sie bei der Kollision zuzog, in ein Krankenhaus gebracht. Am Dacia entstand Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, der Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden am Lkw beläuft sich indes auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell