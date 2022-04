Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Musikinstrument gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Eine Tuba samt Notenständer haben Unbekannte am Sonntagmorgen zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr vor einer Tiefgarageneinfahrt in der Unteren Mühlbachstraße gestohlen. Der 25 Jahre alte Eigentümer hatte sein Instrument kurzzeitig unbeaufsichtigt dort abgestellt, um einen Schlüssel zu holen und musste den Diebstahl wenige Minuten später feststellen. Hinweise zu den Dieben oder zum etwa 1.600 Euro teuren Instrument nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Sturz verletzt

Mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 69-jähriger Radfahrer, nachdem er am Dienstag gegen 12.45 Uhr gestürzt war. Der Mann war mit seinem Damenrad in der Barbarossastraße unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Adelheidstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Friedrichshafen - Ailingen

Einbruch in Jugendtreff - Zeugen gesucht Unbekannte sind zwischen Dienstag, 19.4, und Montag, 25.4., in den Jugendtreff Ailingen eingebrochen. Der oder die Täter schoben einen Rollladen hoch, schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Während der Diebstahlsschaden auf rund 400 Euro beziffert wird, richtete der Unbekannte auch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mit Fahrradkette zugeschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell gegen einen 35-jährigen Mann, der am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr offenbar mit zwei Männern in Streit geraten war. Im Verlaufe der Auseinandersetzung habe er seine 29 und 32 Jahre alten Kontrahenten beleidigt, schlug mit einer Fahrradkette zu und verletzte einen der beiden dabei leicht. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 35-Jährigen im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung an und nahm ihn vorläufig fest. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Hintergründe des Streits sind aktuell nicht bekannt.

Meckenbeuren

Autofahrer nimmt Radler die Vorfahrt - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung der Straße Am Flugplatz zur Brückenstraße wurde ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Ein 24 Jahre alter Audi-Fahrer wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den bevorrechtigten Radler. Im Einmündungsbereich stieß der 73-Jährige gegen den Wagen und stürzte. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Immenstaad

Mercedes-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Immenstaad und Fischbach ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mercedes-Fahrer. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Fahrer war in Fahrtrichtung Friedrichshafen unterwegs und bremste aus unbekanntem Grund nahezu bis zum Stillstand ab. Nachdem ein 64 Jahre alter BMW-Fahrer in der Folge stark abbremsen musste und das Heck der dunkelgrauen Mercedes-Limousine nur leicht touchierte, fuhr die folgende 75-jährige Citroen-Lenkerin wuchtig auf den BMW auf und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallbeteiligte stieg aus seinem Mercedes aus, erkundigte sich kurz bei dem BMW-Fahrer und suchte daraufhin umgehend das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Wagen des 64-Jährigen entstand rund 1.500 Euro, am Citroen, der abgeschleppt werden musste, etwa 5.000 Euro Sachschaden. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Der Mercedes-Lenker wird als etwa 165 bis 170 cm groß, schlank und blond beschrieben. Er trug einen dunklen Mantel und sprach badischen Dialekt. Sein Wagen hatte mutmaßlich FN-Kennung und die Folgekennziffern RS. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Wagen nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Frickingen - Altheim

Wellblechtafeln gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen in der Saudstraße zehn Wellblechtafeln gestohlen haben, ermittelt der Polizeiposten Salem wegen Diebstahls. Die etwa 2x1 Meter großen Tafeln im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro waren auf einem im Hofraum angestellten Anhänger gelagert. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Wellblechtafeln nehmen die Ermittler unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Meersburg

Fensterscheibe eines Teegeschäfts mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Randalierer hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Fensterscheibe eines Teegeschäfts in der Winzergasse offenbar mutwillig zerstört. Den Ermittlungen zufolge schlug oder warf der Täter ein Vorhängeschloss gegen die Scheibe, woraufhin diese zersplitterte. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 07532/43443 bei den Ermittlern zu melden.

Bermatingen

Brand in Wohnhaus

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus rückten am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte in die Heidbühlstraße aus. Im Badezimmer einer Wohnung war es aus bislang nicht bekannter Ursache zum Brand gekommen, der sich rasch auf eine Zwischendecke ausbreitete. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Gebäude in der Nacht nicht mehr bewohnbar, ein Vertreter der Gemeinde kümmerte sich um die kurzfristige Unterkunft der Frau. Zum entstandenen Sachschaden liegen der Polizei aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

