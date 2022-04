Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Einbruch

Die Abwesenheit der Bewohner hat ein Unbekannter am Montag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr ausgenutzt um in ein Wohngebäude in der Maurusstraße einzubrechen. Der Täter brach eine Außentür auf und durchsuchte im Gebäude mehrere Räume. Aus einem weiteren Raum, den er gewaltsam aufbrach, entwendete der Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Nachdem sich der Einbrecher offenbar mit einem Schluck aus einer Weinflasche gestärkt hatte, zog er mit seiner Beute von dannen. Der Polizeiposten Stetten a.k.M. ermittelt wegen Einbruchs und bittet Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Veringenstadt

Polizei sucht Zeugen zu Parkrempler

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Straße "Im Städtle" ereignet haben dürfte, sucht die Polizei Zeugen. Eine 36-Jährige stellte nach der Rückkehr zu ihrem geparkten Mercedes fest, dass dieser um etwa einen halben Meter verschoben worden war. Bei einer weiteren Überprüfung stellte die Frau eine Beschädigung an der rechten Seite des Fahrzeughecks fest. Unklar ist derzeit, ob die 36-Jährige ihrerseits einen anderen Wagen gestreift hat oder ob ihr Fahrzeug angefahren wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen und bittet insbesondere einen Passanten, den die Frau angesprochen hat, sich zu melden.

Gammertingen

Sprayer unterwegs

Auf rund 800 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den bislang unbekannte Täter an der Wand eines Discounters in der Straße "Mittelberg" angerichtet haben. Mit grüner Farbe beschmierten die Täter in den vergangenen Tagen die Rückwand des Gebäudes. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Ostrach

Missglücktes Überholmanöver - Unfall

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht hat die Polizei gegen einen bislang nicht bekannten Dacia-Fahrer eingeleitet. Dieser hat am Dienstag gegen 21.15 Uhr auf der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach im dortigen Waldgebiet zum Überholen des Toyota eines 22-Jährigen angesetzt. Als der unbekannte Dacia-Fahrer den BMW eines entgegenkommenden 46-Jährigen erkannte, scherte er knapp vor dem Toyota wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 22-Jährige seinen Wagen stark abbremsen, kam dadurch ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. An seinem Wagen entstand Sachschaden von gut 5.000 Euro, der 22-Jährige blieb unverletzt. Auch der 46-jährige BMW-Fahrer musste stark abbremsen. Der Dacia-Fahrer fuhr unterdessen unbeeindruckt weiter in Richtung Ostrach. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu dem Dacia und dessen Lenker.

Ostrach

Lkw-Fahrer beschädigt Laterne und sucht das Weite

Aufmerksame Anwohner haben am Dienstag gegen 14 Uhr eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei den entscheidenden Hinweis zum Unfallverursacher gegeben. Der Fahrer eines Lkw hielt auf dem Gemeindeverbindungsweg in Bernweiler kurz an und setzte sein Gefährt zurück. Dabei fuhr er gegen eine Straßenlaterne und knickte diese um. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Im Anschluss begutachtete der Mann den Schaden und fuhr im Anschluss einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Mengen

Frau bespuckt und beleidigt Polizeibeamte

Zu einer betrunkenen Frau, die Passanten anpöbelte und bespuckte, wurden Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstag gegen 20 Uhr zu einem Discounter in die Hauptstraße gerufen. Die Polizisten nahmen die 42-Jährige in Gewahrsam. Im Laufe der weiteren Maßnahmen wurde die Frau immer aggressiver und begann, die Polizisten im Streifenwagen zu bespucken und zu beleidigen. Gegen das Anlegen der Handschließen wehrte sie sich vehement und trat nach den Beamten und dem Streifenwagen. Die Nacht musste die 42-Jährige in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Auf sie kommen nun neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung auch Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu.

Pfullendorf

Schmierfinken verunstalten Omnibusbahnhof

Erneut haben Schmierfinken im Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben und den Omnibusbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig Straße verunstaltet. Mit schwarzem Filzstift und weißem Spray haben die Unbekannten neben der neuen Verglasung auch den Boden mit Schriftzügen und Symbolen beschmiert. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu den Tätern.

Krauchenwies

Fahrzeug bei Überholvorgang beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr am VW Golf einer 23-Jährigen entstanden. Die Frau setzte auf der L 456 zwischen Ettisweiler und Bittelschieß zum Überholen an, als der Fahrer des vorausfahrenden Wagens ebenfalls zum Überholen ausscherte. Um eine Kollision zu verhindern, wich die 23-Jährige nach links aus und touchierte einen Leitpfosten. Der Fahrer des mutmaßlich grauen VW Sharan mit SIG-Kennzeichen setzte seine Fahrt indes unbeeindruckt fort. Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Lenker nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

