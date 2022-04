Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zwei Fußgänger angefahren

Beim Rückwärtsfahren hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 14 Uhr in der Unteren Breite Straße zwei Fußgänger übersehen und touchiert. Der 60 Jahre alte Fahrer fuhr auf Höhe der Kreuzung Eisenbahnstraße rückwärts, als er das 57 und 51 Jahre alte Ehepaar übersah, das gerade dabei war, die Straße zu queren. Sie wurden von dem Wagen rücklings getroffen und leicht verletzt. Ein Schaden am Pkw entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Ravensburg

Fahrer betrunken

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen Autofahrer, der am Sonntagmorgen ohne Führerschein und mit deutlich zu viel Alkohol intus in der Gartenstraße unterwegs war. In der Polizeikontrolle zeigte die Atemalkoholmessung bei dem 24-Jährigen einen Wert von knapp 1,9 Promille an. Dies hat neben einer Blutabnahme auch eine Strafanzeige zur Folge. Weil Nachforschungen ergaben, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, kommt eine weitere Anzeige auf ihn zu.

Wilhelmsdorf

Wanderin stürzt ab

Im Bereich von Zußdorf ist am Sonntagnachmittag eine Wanderin im Rahmen einer Exkursion gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die 72 Jahre alte Frau sei ausgerutscht und einen Hang hinabgefallen. Die Wandergruppe barg die Verletzte und brachte sie in befahrbares Gelände, wo eine Rettungswagenbesatzung sie versorgte und im Anschluss in ein Krankenhaus brachte. Nach derzeitige Erkenntnissen verletzte sich die Frau durch den Sturz nicht unerheblich.

Waldburg

Brand in Wohnung

Eine Kerze dürfte der Auslöser für einen Brand in einer Wohnung in Forstenhausen am Sonntag gegen 10 Uhr gewesen sein. Der 76 Jahre alte Bewohner verließ die Wohnung offenbar während die Kerze brannte. Diese setzte in der Folge eine Holzkommode in Flammen. Das Feuer löste den Alarmgeber aus, der die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Wehrleute löschten den Brand nach Öffnen der Wohnungstür. Durch die Flammen entstand in der Wohnung ein Schaden von rund 5.000 Euro. Personen wurde durch das Feuer nicht verletzt.

Leutkirch

Ausfahrt verpasst und verunfallt

Schaden an der Grünfläche sowie an mehreren Straßeneinrichtungen hat eine Autofahrerin am Sonntagmorgen auf der A96 im Bereich der Ausfahrt Leutkirch-Süd verursacht. Die 60 Jahre alte Peugeot-Lenkerin war in Richtung Lindau unterwegs als sie die Ausfahrt wohl zu spät erkannte. Mit mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit kam sie im Bereich der Ausfahrt nach links von der Straße ab, prallte gegen zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und fuhr im Anschluss davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, verständigte die Polizei. Diese entdeckte den verunfallten Wagen im Rahmen der Fahndung. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Gegen die 60-Jährige wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Weingarten

Auto angefahren

Einen Skoda Fabia angefahren hat ein Unbekannter zwischen Donnerstag und Montag in der Promenade. Der Täter streifte den an der Straße geparkten Wagen seitlich und verursachte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Baindt

Polizei ermittelt nach Schlägerei auf Geburtstagsfest

Auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben sollen mindestens zwei Unbekannte auf einer Geburtstagsfeier am späten Freitagabend auf einem Freibadgelände. Die Angreifer sollen laut dem 16-Jährigen Streit gesucht und ihn im Verlauf mehrmals ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben. Weitere Gäste gingen letztlich dazwischen. Am Folgetag zeigte der 16-Jährige den Vorfall bei der Polizei an, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Personen, die Zeugen des Vorfalls geworden sind, können sich unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Bad Waldsee

Mann nach häuslicher Auseinandersetzung in Polizeiarrest

In Polizeigewahrsam gelandet ist ein 20-Jähriger, der am Sonntagmorgen, mutmaßlich im Drogenrausch, seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung im Stadtgebiet angegriffen und eingesperrt haben soll. Die Frau meldete sich kurz nach 7 Uhr bei der Polizei, die das lautstark streitende Paar kurze Zeit später im Hausflur antraf. Auch vor den Beamten beleidigte und bedrohte der aggressive Mann seine 21 Jahre alte Lebensgefährtin. Bei einer Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln und beschlagnahmten sie. Die Frau wies mehrere Gesichtsverletzungen auf und gab an, gewürgt worden zu sein. Da sich der 20-Jährige auch von den Einsatzkräften nicht beruhigen ließ, wurde er von den Beamten letztlich bis zum Nachmittag in Polizeigewahrsam genommen. Neben Strafanzeigen wegen Betäubungsmittelbesitzes, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung kommt nun auch die Kostenrechnung für den Gewahrsam auf ihn zu.

