Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mitbewohner gehen aufeinander los

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Wohnunterkunft in der Friedrichstraße am Sonntagabend ermittelt die Polizei. Die Streithähne im Alter von 19 und 29 Jahren waren offenbar wegen Nichtigkeiten in Streit geraten, in dessen Verlauf beide aufeinander einschlugen. Bei der Auseinandersetzung sollen auch ein Messer sowie eine Bratpfanne zum Einsatz gekommen sein. Anwohner trennten die aggressiven und eher leicht verletzten Kontrahenten und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Streits dauern aktuell noch an. Beide müssen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Friedrichshafen

Parkrempler

Sachschaden entstand am Sonntag gegen 16.15 Uhr bei einem Parkrempler in der Katharinenstraße. Eine 30 Jahre alte Toyota-Lenkerin parkte rückwärts aus, übersah dabei den hinter ihr abgestellten Renault und stieß gegen dessen Fahrertür. Am Wagen der Unfallverursacherin wird der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro, am Renault auf rund 1.500 Euro beziffert.

Kressbronn

Radfahrer händigt der Polizei Drogen aus

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 22-Jähriger verantworten, den Polizeibeamte am frühen Montagmorgen in Kressbronn kontrolliert haben. Der Mann war den Polizisten aufgefallen, als er ohne Fahrradbeleuchtung durch die dunkle Ortschaft fuhr. Bei der anschließenden Überprüfung verhielt sich der Radler auffallend nervös, gab an Betäubungsmittel eingenommen zu haben und brachte eine offenbar illegale Tablette aus seiner Hosentasche zum Vorschein. Die Polizisten stellten die Substanz sicher, fanden in der Wohnung des 22-Jährigen weitere verdächtige Drogen-Utensilien und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Kressbronn

Nach Unfall geflüchtet

Etwa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen, mutmaßlich beim Ausparken, einen in der Hasenweide geparkten 7er BMW touchiert hat. Da der Unfallverursacher einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meersburg

Geparkten Pkw touchiert

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Uferpromenade entstanden ist. Eine 41 Jahre alte Citroen-Fahrerin kollidierte beim rückwärts Einparken mit einem abgestellten BMW. Am Citroen wird der entstandene Schaden auf 3.000 Euro, am BMW auf rund 2.000 Euro beziffert.

Salem

Absauganlage fängt Feuer

Zu einem Brand in einer Firma in der Straße "In Oberwiesen" in Neufrach rückten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr aus. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte die Luftfilteranlage eines Schweißgeräts mutmaßlich aufgrund Funkenflugs Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr Salem löschte den Brand. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 - 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

