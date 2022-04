Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Leergut und Getränke entwendet

Aus dem Getränkelager eines Wohnheims in der Pfauenstraße haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Getränke und Leergut im Wert von weit über 100 Euro gestohlen. Die Täter öffneten auf noch ungeklärte Weise eine Metalltür und entwendeten rund 30 Getränkekisten. Da für den Abtransport ein größeres Fahrzeug von Nöten gewesen sein dürfte, bittet die Polizei Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges bemerkt haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

In Gegenverkehr geprallt - Fahrer betrunken

Gut 2,6 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 38-jährigen VW-Lenker, nachdem dieser am Sonntag gegen 13 Uhr mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen war und im Anschluss das Weite gesucht hatte. Der Mann kam mit seinem Caddy beim Einbiegen von der Freiherr-von-Speth-Straße in die Eichertstraße auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen den VW ID.3 einer 31-Jährigen. Nachdem die 31-Jährige angekündigt hatte, die Polizei zu rufen, setzte sich der 38-Jährige ans Steuer seines Wagens und suchte das Weite, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Anhand der Personen- und Fahrzeugbeschreibung konnte eine Polizeistreife den Mann ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Beamten veranlassten die Entnahme zweier Blutproben in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Zudem stehen weitere Ermittlungen zur Fahrerlaubnis des 38-Jährigen an, da dieser angab, dass ihm der Führerschein gestohlen worden sei. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 4.500 Euro.

Mengen

Bekifft am Steuer

Mutmaßlich unter dem Einfluss von THC stand ein 25-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Sonntag kurz vor 17 Uhr auf der B 311 gestoppt hat. Nachdem ein Vortest positiv auf die Droge verlaufen war, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Fahrt endete für ihn an Ort und Stelle. Sollte das Blutergebnis den Konsum bestätigen, erwarten den 25-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Pfullendorf

Junger Mann wird Opfer eines Raubdelikts

Ein 20-Jähriger wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden mutmaßlich Opfer eins Raubdelikts. Der junge Mann wurde zunächst in einer Bar in der Hauptstraße von einer unbekannten Frau angesprochen. Als das Opfer gegen 3 Uhr die Kneipe verlassen hatte, folgten die Frau und ihre zwei männlichen Begleiter dem 20-Jährigen und griffen ihn im Stadtpark an. Die Täter gingen mit Fäusten und Tritten auf das Opfer los und brachten es zu Boden. Dort entwendeten sie Bargeld und das Mobiltelefon des Mannes. Nach der Tat flüchtete das Trio und ließ den 20-Jährigen verletzt zurück. Der Verletzte konnte ein Fahrzeug anhalten und wurde von zwei bislang unbekannten Passanten in ein Krankenhaus und im Anschluss zu seiner Unterkunft gebracht. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat. Personen, die Hinweise zu der blonden jungen Frau und den beiden dunkel gekleideten Tätern mit südländischem Erscheinungsbild geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Insbesondere die beiden männlichen Helfer, die das Opfer mit einem schwarzen Kleinwagen ins Krankenhaus gefahren haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell