Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholkontrollen

Ein 25-jähriger Radfahrer fiel am Sonntag gegen 01:15 Uhr in der Barbarossastraße auf, weil er in Schlangenlinien und ohne Rücklicht am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Gegen 02:00 Uhr wurde ein 48-jähriger Radfahrer in der Lindauer Straße in Friedrichshafen kontrolliert, weil auch er fahrerische Ausfallerscheinungen zeigte. Auch hier ergab ein Atemalkoholtest knapp zwei Promille. Beide Radfahrer mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen und gelangen wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Unter alkoholischer Beeinflussung nahm am Samstag gegen 20:40 Uhr ein 42-jähriger Peugeot Fahrer am Straßenverkehr teil. Eine in der Kreuzlinger Straße durchgeführte Verkehrskontrolle führte zu einem Atemalkoholgehalt von 0,78 Promille. Neben einem empfindlichen Bußgeld kommt auf den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat zu. Mit diesen Folgen hat auch der 41-jährige Lenker eines BMW zur rechnen, der am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille in der Lindauer Straße kontrolliert wurde.

Überlingen

Streithahn beleidigt Polizeibeamte

Weil er mit einem Kontrahenten am ZOB Überlingen am frühen Sonntagmorgen gegen 00:15 Uhr in Streit geriet und eine körperliche Auseinandersetzung unmittelbar bevorstand, rief ein 22-Jähriger die Polizei auf den Plan. Bei der Personenkontrolle verhielt sich der Mann aggressiv und uneinsichtig, weshalb ihm zur Verhinderung weiterer Störungen ein Platzverweis für den ZOB ausgesprochen wurde. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mit verschiedenen Kraftausdrücken und gelangt deshalb bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunkener Radfahrer durch Sturz verletzt

Ein 21-jähriger Radfahrer stürzte am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr im Bereich der Hauptstraße ohne Fremdeinwirkung und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von knapp zwei Promille. In einem Krankenhaus wurden die Verletzungen des Radfahrers versorgt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell