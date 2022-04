Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Pkw-Lenker kommt aufgrund internistischer Probleme auf A96 von der Fahrbahn ab

Am Sonntag gegen 02:25 Uhr befuhr der Lenker eines Peugeot mit Schweizer Zulassung die A96 in Fahrtrichtung Lindau. Mutmaßlich aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems wurde der 51-jährige Fahrzeugführer zwischen Aichstetten und Leutkirch-West ohnmächtig und kam nach links von der Fahrbahn ab. Durch sofortiges Eingreifen der Mitfahrer gelang es, den Pkw auf der linken Spur an der Mittelleitplanke zu stoppen. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde er leicht verletzt. Die vier Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Fremdschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Neben zwei Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Kißlegg waren drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der linke Fahrstreifen der A96 gesperrt werden.

Leutkirch

Abbiegeunfall fordert vier Leichtverletzte

Offenbar den Fahrbahnverlauf falsch eingeschätzt hat die 19-jährige Lenkerin eines Renault Scenic, als sie auf der K8025 von Leutkirch in Richtung Tautenhofen unterwegs war und nach links in Richtung Tautenhofen-Ewigkeit abbiegen wollte. An der Einmündung kam der Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Hierbei wurden sowohl die Fahrerin als auch die drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 19, 50 und 56 Jahren leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

