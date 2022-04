Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war der 35-jährige Lenker eines VW Polo am Sonntag gegen 01:50 Uhr in der Europastraße in Gammertingen unterwegs und zog so die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen auf sich. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Für den Fahrer folgte die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Weil er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell