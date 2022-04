Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen

Schule beschädigt

Unbekannte Täterschaft beschädigt in der Nacht zum Freitag mehrere Glaselemente einer Nebeneingangstüre der Grundschule FAMS in der Kirchstraße in Langenargen. Mit mehreren Steinwürfen wurde versucht, die Scheibe einzuwerfen, was aber nicht gelang. Der Sachschaden wird auf etwa 1000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Langenargen unter 07543/9316-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unklare Unfallursache

Widersprüchliche Angaben machen die jeweiligen Unfallbeteiligten, nach einem Auffahrunfall auf dem Messeparkplatz P7 im Trautenmühlweg in Friedrichshafen am Freitag etwa gegen 17.08 Uhr. Ein 39-jähriger KIA-Fahrer gibt an, dass die hinter ihm fahrende 29-jährige BMW-Fahrerin, ihm hinten aufgefahren sei. Die BMW-Fahrerin gibt wiederum an, dass der KIA-Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt hat und ihr an das Auto fuhr. Zeugen welche gegebenenfalls den Unfall beobachtet habe, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-3104 zu melden.

