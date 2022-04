Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Kettenacker

Verletzte Fahrradfahrerin

Leichte Verletzungen hat sich am Freitag etwa gegen 16.30 Uhr eine 50-jährige Fahrradfahrerin auf der L 253 an der Einmündung K 8201 zugezogen. Beim Abbiegevorgang in Richtung Kettenacker wurde sie von einer 28-jährigen Nissan-Fahrerin übersehen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, weshalb sie anschließend durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins KH Sigmaringen verbracht werden musste. Die Unfallverursacherin, welche die Vorfahrt missachtet hatte, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro

Sigmaringen

Betäubungsmittel im Gepäck

Am Freitagnachmittag, etwa gegen 13.15 Uhr wurde ein 18-jähriger Tunesier von Heidelberg in die Landesaufnahmestelle nach Sigmaringen verlegt. Die notwendige Durchsuchung seines Gepäcks erlaubte er dem Sicherheitsdienst nicht, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Neben einer Kleinmenge Haschisch konnten die Beamten aus Sigmaringen auch ein wegen Diebstahl in Mannheim gesuchtes Handy im Gepäck des jungen Mannes auffinden. Für beide Taten kommt der junge Mann nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

