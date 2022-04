Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Sachbeschädigung

Vermutlich in der Nacht zum Freitag beschädigten Unbekannte den Tartanboden eines Spielfeldes der Dochtbühl-Schule in Bad Waldsee. Neben diversem Unrat wurden auch Glasscherben von den Unbekannten zurückgelassen. Wie hoch der entstandene Schaden am Tartanboden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter 07524/4043-0 entgegen.

Horgenzell

Betrunken Auto gefahren

Durch Zeugen wurde am frühen Samstag gegen 00.35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem vermeintlich betrunkenen Pkw-Fahrer in Horgenzell gemeldet. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Ford-Fahrers bei der Haslachmühle konnten die Beamten erheblichen Atemalkohol feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab umgerechnet eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Der Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen, hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Da das Verhalten des Mannes immer aggressiver wurde, musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ravensburg nächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell