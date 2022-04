Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Nachdem am Freitagmorgen in ein Juweliergeschäft am Gespinstmarkt eingebrochen wurde, sucht die Polizei dringend Zeugen. Kurz vor 3.30 Uhr verschafften sich mindestens zwei Einbrecher über den Eingangsbereich des Juweliers gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Aus den Auslagen entnahmen sie eine Vielzahl an Ketten und Ringen und zerstörten teilweise Vitrinen. Nach der Tat sollen die schwarz gekleideten Täter mit E-Scootern in Richtung Marienplatz geflüchtet sein. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Einbrechern führte bislang nicht zu deren Ergreifung. Wie hoch der durch die Tat entstandene Schaden ist oder welchen Wert der von den Tätern erbeutete Schmuck hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Ravensburg, die noch am frühen Morgen am Tatort Spuren gesichert hat, ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese zum Verbleib der Täter oder des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Fensterscheibe eingeworfen

In der Marktstraße, Ecke Rathausstraße, hat ein Unbekannter am Freitag gegen 0.30 Uhr eine Fensterscheibe im ersten Stock eines Gebäudes eingeworfen. Der Schaden, der dadurch verursacht wurde, dürfte sich auf rund 100 Euro belaufen. Personen, die Hinweise zur den Tätern der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Ravensburg

Seitenspiegel gestreift

Schaden von rund 250 Euro dürfte an einem geparkten VW Mulitvan entstanden sein, der am Donnerstag zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Tettnanger Straße angefahren wurde. An dem Pkw wurde in der Zeit der Seitenspiegel beschädigt, der Verursacher meldete den Vorfall nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise können unter Tel. 0751/803-3333 gegeben werden.

Leutkirch

Auto beschädigt

Ein in der Brühlstraße abgestellter Mini wurde im Laufe des Mittwochs beschädigt. Zwischen 10 und 16 Uhr wurde das Auto augenscheinlich angefahren. Der verantwortliche Lenker des Fahrzeugs flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro an dem geparkten Auto zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Argenbühl

Missglücktes Überholmanöver - Unfall

Seitlich zusammengestoßen sind am Donnerstag ein Auto mit Wohnwagen und ein Lastwagen auf der Landesstraße zwischen Christazhofen und Kißlegg. Auf dem Weg nach Kißlegg fuhren beiden Fahrzeuge hinter einem Traktor, der ihnen an einer übersichtlichen Stelle das Überholen ermöglichen wollte und weit nach rechts fuhr. Dies erkannte der 22 Jahre alte Schwerlastfahrer und setzte zum Überholen der beiden Fahrzeuge vor ihm an. Auch der 35-jährige Lenker des Pkws mit Wohnanhänger wollte überholen und stieß beim Ausscheren mit dem an ihm vorbeifahrenden Lkw zusammen. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Die Lenker blieben unverletzt.

Waldburg

Pedelec-Lenker gestürzt

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Radfahrer auf einem abschüssigen Gemeindeverbindungsweg bei Appen gestürzt. Der 82-Jährige kam mit seinem Pedelec in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fiel einen kleinen Abhang hinab. Mit leichten Verletzungen wurde er im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sachschaden entstand augenscheinlich keiner.

Waldburg

Zeugen nach Unfall gesucht

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Vogt, nachdem am letzten Donnerstag, den 14.4., eine junge Motorradfahrerin verunfallt ist. Die 17-Jährige befuhr gegen 16 Uhr die L 326 von Waldburg in Richtung Kalksteige, als ihr kurz vor dem Kreisverkehr ein Lkw entgegenkam. Dieser verlor von der Ladefläche einen Holzpfahl, der auf die Fahrbahn fiel. Die 17-Jährige überfuhr mit ihrer Maschine den Pfahl und stürzte. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Lenker des Schwerlasters fuhr indes weiter. Der Polizeiposten bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Weingarten

Radlerin prallt gegen Autotür

Mit einer Autotür zusammengestoßen ist eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in der Alemannenstraße. Die 45-Jährige war auf dem Rad unterwegs, als ein 76 Jahre alter Autofahrer, der in der Straße gehalten hatte, unvermittelt vor ihr die Autotür öffnete, um auszusteigen. Die Radlerin prallte gegen die Tür und stürzte. Sie fiel auf den Kopf, wodurch ihr getragener Fahrradhelm, der wohl Schlimmeres verhindert hat, zu Bruch ging. Die 45-Jährige erlitt insgesamt eher leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Rad entstand ein Schaden von rund 500 Euro, während sich dieser am Opel auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte.

Bad Waldsee

Kind in See gefallen

Von Zuhause ausgebüxt ist ein 3-jähriger Junge, der am Donnerstag zur Mittagszeit zum Stadtsee gelaufen und dort ins Wasser gefallen ist. Über eine wohl offenstehende Haustüre verließ der Bub unbemerkt das Haus und lief zum See. Dort rutschte er vom Rand der Böschung versehentlich ins Wasser. Eine 49-jährige Passantin, die den Vorfall zufällig beobachtete, sprang selbst in den eiskalten See und rettete das Kind. Dieses wurde im Nachgang vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, kam aber nach ersten Erkenntnissen mit einem Schrecken davon.

