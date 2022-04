Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass der Besitzer eines VW Golf nicht aus seinem Schaden sitzen blieb. Die Frau beobachtete am Donnerstag gegen 13.15 Uhr, wie eine Skoda-Lenkerin in der Karlstraße beim Ausparken gegen den Golf stieß und wegfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Anhand des Kennzeichens, das die Zeugin der Polizei meldete, konnten die Beamten eine 54-Jährige als Unfallverursacherin ermitteln. Die Frau gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Inzigkofen

Alkoholisiert am Steuer

Weit über ein Promille Alkohol hatte ein 49 Jahre alter Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der B 313 gestoppt hat. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Der Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Neufra

Auto kracht in Leitplanke - Fahrerin hat über zwei Promille

Mit strafrechtlichen Konsequenzen und einem längerfristigen Fahrerlaubnisentzug rechnen muss eine 34-jährige Autofahrerin, die am Donnerstag kurz nach 21 Uhr mit ihrem Wagen in der Rathausstraße in die dortige Leitplanke gekracht ist. Ein Zeuge meldete über Notruf den stark beschädigten Pkw. Einer Polizeistreife schlug im Gespräch mit der 34-Jährigen starker Alkoholgeruch entgegen, was ein Test bestätigte: die Frau hatte weit über zwei Promille Alkohol intus. Die Beamten ordneten zwei Blutentnahmen in einer Klinik an und beschlagnahmten den Führerschein der 34-Jährigen. Während am Pkw der Frau erheblicher Sachschaden entstand, blieb die Leitplanke unbeschädigt. Um den Wagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Pfullendorf

Ohne Fahrerlaubnis mit Motorroller unterwegs

Weil er ohne zu blinken abgebogen ist, haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Donnerstag gegen 21.30 Uhr einen 19-Jährigen Rollerfahrer unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Motorroller ist. Er musste den Roller stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Doch nicht nur er, sondern auch der Halter des Rollers muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil er die Fahrt geduldet hat.

Pfullendorf

Ladendieb fährt angetrunken weg

Nach einem Ladendiebstahl ist am Donnerstag gegen 13 Uhr ein 46-Jähriger im alkoholisierten Zustand geflüchtet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann vom Außengelände eines Baumarkts in der Otterswanger Straße zwei Elektrogeräte entwendete und verständigte einen Angestellten. Dieser sprach den Dieb an und stellte eine deutliche Alkoholfahne fest. Noch bevor eine alarmierte Polizeistreife eintraf, fuhr der 46-Jährige mit seinem Motorroller davon. Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten den Dieb ermitteln und trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Weil der 46-Jährige angab, erst nach der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, musste er im Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Pfullendorf

Beim Abbiegen mit Entgegenkommendem zusammengestoßen

Ein 62-jähriger Toyota-Fahrer ist am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße mit dem Skoda eines entgegenkommenden 40-Jährigen zusammengestoßen. Der 62-Jährige war im Begriff, nach links in die Kasernenstraße abzubiegen, und übersah den Skoda. Bei der Kollision entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Krauchenwies

Vorfahrt missachtet - Fahrzeuge stoßen zusammen

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in der Pfullendorfer Straße ereignet hat. Ein 87-jähriger Renault-Fahrer missachtete an der Einmündung mit der Mühlgasse die Vorfahrt eines 59 Jahre alten VW-Lenkers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die beiden Wagen waren jedoch derart beschädigt, dass sich der Abschleppdienst darum kümmern musste.

Mengen

Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen die Tür einer Gartenhütte in der Fuchsstraße aufgebrochen. Aus dem Innern der Hütte entwendeten sie lediglich ein rotes Verlängerungskabel. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

