Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto beschädigt

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an einem auf einem Hotelparkplatz in der Fischerstraße geparkten Mercedes rund 1.000 Euro Sachschaden verursacht hat, ermittelt die Polizei. Wie der Schaden entstand, ob durch einen Autofahrer oder durch einen Fußgänger, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Langenargen

Steinbrunnen am Uhlandplatz zerstört - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro haben Unbekannte zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen an einem Steinbrunnen am Uhlandplatz angerichtet. Der oder die Täter verschoben die auf dem Grundsockel aufgesetzte Krone durch enorme Krafteinwirkung, wobei der Sockel zu Bruch ging. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit dem Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Sattelzug fährt auf

Unachtsamkeit und möglicherweise der Verkehrssituation nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 31 bei Schlatt. Ein 32-jähriger Sattelzug-Lenker war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Lastwagenfahrer am Stauende anhalten musste und fuhr auf. Dabei entstand an der Zugmaschine des Unfallverursachers rund 3.000 Euro, am Sattelauflieger seines Vordermannes etwa 2.500 Euro Sachschaden. Infolge des wuchtigen Zusammenstoßes klagte der 60-Jährige über leichte Rückenschmerzen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Sachschaden

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der Seestraße zwischen Tettnang und Bürgermoos entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Eine 67 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr von der Abfahrt der Bundesstraße 467 auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei die aus Tettnanger Richtung kommende 51-jährige VW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der am Wagen der Unfallverursacherin rund 10.000 Euro, am VW-Touran rund 12.000 Euro Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Meckenbeuren

Wagen beim Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet

Rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr an einem in der Hügelstraße geparkten VW verursacht. Da der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Oberteuringen

Zweiradfahrer weicht Traktor aus und stürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Lenker am Donnerstag gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Buchhornstraße zu. Ein 52 Jahre alter Traktorfahrer war in Richtung Unterteuringen unterwegs und bog nach links auf eine Obstanlage ab. Beim Abbiegen übersah er den 17-jährigen, der in diesem Moment die landwirtschaftliche Maschine überholte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Zweiradlenker in die angrenzende Wiese aus und verletzte sich beim folgenden Sturz leicht. Der Sachschaden fiel mit rund 150 Euro eher gering aus.

Überlingen

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen den Lack eines auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Sonnenberg" abgestellten Autos zerkratzt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Motorradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Glück im Unglück hatte ein 55-jähriger Motorradfahrer, als er am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidiert ist. Der Zweiradfahrer war auf der K 7754 in Richtung Azenweiler unterwegs und wollte bei Oberweiler einen vorausfahrenden Kastenwagen überholen. Um nach dem Gegenverkehr zu schauen, lenkte er seine Maschine in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte dabei mit dem in diesem Moment entgegenkommenden Wagen, kam jedoch nicht zu Sturz. Am Motorrad entstand rund 1.000 Euro Sachschaden, am Pkw wird dieser auf rund 3.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sipplingen

Betrunken mit dem Rad gestürzt

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 22-jährigen Radfahrer zu, der am Donnerstag gegen 20.45 Uhr zwischen Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen gestürzt war. Der Radler hatte mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit und seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung das Gleichgewicht verloren und zog sich beim folgenden Sturz mittelschwere Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Beamte stellten bei der Unfallaufnahme beim jungen Mann deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Da die Messung rund 1,8 Promille ergab, zeigten die Polizisten ihn an und veranlassten die Entnahme zweier Blutproben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell