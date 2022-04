Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag einen Fiat zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Straße "In der Au" abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite und hinterließ einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

35-Jähriger wird mehrerer Diebstähle überführt

Mehrere Ladendiebstähle, bei denen Waren im Gesamtwert von rund 100 Euro entwendet wurden, können Polizeibeamte nun einem 35-Jährigen zur Last legen. Der Mann war am Samstag dabei beobachtet worden, wie er mehrere Gegenstände in der Nähe seiner Wohnung im Freien versteckte. Dass es sich dabei nicht um Ostergeschenke, sondern um Diebesgut handelte, war einer alarmierten Polizeistreife schnell klar. Die Beamten stellen die Waren, bei denen es sich um Werkzeug, Bekleidung und Kosmetikprodukte handelte, sicher. Der 35-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in der Bahnhofstraße entstanden. Eine 26 Jahre alte Citroen-Lenkerin wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine nachfolgende 50-jährige Daimler-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sauldorf

Polizei klärt Unfallflucht

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag kurz nach 10 Uhr auf der B 313 den Fiat Ducato von Arbeitern gestreift, die mit dem Abbau eines Krötenschutzzauns beschäftigt waren. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Lenker des weißen Kastenwagens weiter. Beamte des Polizeipostens Meßkirch konnten den Wagen, von dem lediglich ein Teilkennzeichen bekannt war, am Mittwoch auf dem Gelände eines Verteilzentrums feststellen. Der 57 Jahre alte Fahrer wird nun wegen Unfallflucht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mengen

Alkoholisierte Frau greift Polizisten an

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich eine 42 Jahre alte Frau verantworten, die am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mehrere Polizeibeamte angegriffen hat. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die Polizei verständigt, weil die 42-Jährige durch ihre Aggressivität und ihre Verwirrtheit in der Bremer Straße aufgefallen war. Die Polizisten trafen die nicht unerheblich alkoholisierte Frau schließlich in einer Gaststätte an. Weil sie sich auch hier äußerst aggressiv verhielt, nahmen die Beamten die 42-Jährige in Gewahrsam. Gegen die nun folgenden Maßnahmen wehrte sich die Frau, beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen. Sie wurde in der Folge wegen ihres gesundheitlichen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht.

Bad Saulgau

Einbrecher schneiden Fenster auf

Mutmaßlich mit einem Glasschneidegerät haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagmorgen und Mittwochvormittag versucht, ein Fenster zum Turnraum des evangelischen Kinderhauses in der Karlstraße zu öffnen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter dann jedoch von ihrem Vorhaben ab und zogen unverrichteter Dinge von Dannen. An der Verglasung entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum im Bereich des Kinderhauses Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Herbertingen

Täter steigen in Schule ein

Über die Osterfeiertage sind in den Keller der Schule in der Hauptstraße bislang unbekannte Täter eingestiegen. Die Einbrecher öffneten eine Kellertüre gewaltsam und entwendeten die Holzplatte eines Tisches sowie einen Eimer mit Altmetall. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Sauglau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Leibertingen

Hoher Sachschaden bei missglücktem Überholmanöver

Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr auf der B 311 ereignet hat. Der 25 Jahre alte Lenker eines Ford setzte zwischen Hölzle und Worndorf zum Überholen eines Lkw mit Anhänger an und übersah dabei den Sprinter eines 52-Jährigen, der bereits überholte. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw abgewiesen und prallte zunächst in die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und stieß gegen den Anhänger des Lkw. Sowohl am Ford als auch am Sprinter entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen. Auch der Anhänger des Lkw wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Während der Bergungsmaßnahmen kam es bis gegen 19 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße.

