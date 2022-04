Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Laptops aus Jugendherberge gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei Laptops haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag aus den Büroräumlichkeiten der Jugendherberge in der Lindauer Straße gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich mutmaßlich über den Eingang der Werkstatt Zutritt zum Büro und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Laptops der Marke Dell und Lenovo nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Rheinstraße entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Eine 32 Jahre alte Jeep-Lenkerin fuhr von der Donaustraße nach links auf die Rheinstraße ein und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 27-Jährige, die mit ihrem Ford in Richtung Messestraße unterwegs war. Bei der Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin etwa 3.000 Euro, am Ford rund 3.500 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

87-jähriger Autofahrer "umfährt" Baustelle - Unfall

Weil er die eigentlich unmissverständliche Baustellenbeschilderung in der Äußeren Ailinger Straße missachtete, richtete ein 87 Jahre alter Dacia-Fahrer Sachschaden an. Vor der Straßensperrung hielt er seinen Wagen an und versuchte dann, den Baustellenabschnitt mit seinem Pkw auf dem angrenzenden Radweg zu passieren. Bei seinem verkehrswidrigen Manöver erkannte er jedoch nicht, dass sich der Radweg verengte und touchierte in der Folge einen Stromkasten. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Den Mann erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Meckenbeuren

Auf Baustelle randaliert - Polizei warnt vor Gesundheitsgefahr

Auf dem Gelände des ehemaligen Kieswerks Langentrog in der Straße Ketzenbühl in Hegenberg haben sich ich den vergangenen Tagen unbekannte Randalierer aufgehalten. Dabei warfen sie mehrere Fenster eines Baucontainers mit Steinen ein und zerstörten die Ummantelung des im Rückbau befindlichen Gebäudes. Der dadurch entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten des Geländes nicht erlaubt ist. Personen, die sich in den Abbruchgebäuden aufhalten, begeben sich in Gefahr, da dort aktuell noch asbesthaltiges Abbruchmaterial gelagert sein könnte. Personen, die Hinweise auf die unbekannten Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 an den Polizeiposten Meckenbeuren zu wenden, der unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Kressbronn

Aggressiver Gast randaliert

Mit einer Strafanzeige muss ein 29-jähriger Mann rechnen, nachdem er in der Nacht auf Mittwoch in der Bahnhofstraße mit einer Barkeeperin in Streit geraten war und anschließend aus Wut einen Türstopper gegen einen Zigarettenautomaten schleuderte. Der alkoholisierte Mann war zuvor offenbar durch sein aggressives Verhalten negativ aufgefallen und deshalb aus dem Lokal verwiesen worden. Der Polizeiposten Langenargen hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

Tettnang

Handfeste Auseinandersetzung unter Mitbewohnern

Laute Telefongespräche seines 29 Jahre alten Zimmernachbarn in einer Sozialunterkunft in der Oberhofer Straße brachten einen 42-Jährigen offenbar derart in Rage, dass sich in der Folge ein handfester Streit entwickelte. Da die Auseinandersetzung eskalierte, sich beide im weiteren Verlauf mit Schlägen gegenseitig verletzten und auch Inventar beschädigt wurde, ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Kontrahenten zogen sich jeweils Blessuren zu, die vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt werden mussten. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Überlingen

Lkw-Hänger streift geparkten Wagen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Heiligenbreite. Ein Lastwagenfahrer bog von der Straße nach links in die Straße "Zum Degenhardt" ab. Dabei schwenkte sein Anhänger aus und streifte ein am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Während am Hänger rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, wurde die komplette linke Fahrzeugseite des Pkw zerkratzt und eingedellt. An diesem beläuft sich der Sachschaden auf rund 4.000 Euro.

Überlingen

Beim Einbruchsversuch gescheitert - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte versucht haben, zwischen dem vergangenen Donnerstag und diesem Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in der Münsterstraße einzubrechen, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Der oder die Täter scheiterten offenbar beim Versuch, die Hauseingangstür zum Treppenhaus aufzuhebeln und ergriffen daraufhin die Flucht. Bei der Tat richteten sie jedoch mehrere hundert Euro Sachschaden an. Zeugen des Vorfalls, sowie Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden.

Überlingen

Missglücktes Überholmanöver

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 12.15 Uhr bei einem missglückten Überholmanöver in der Friedrich-Blersch-Straße. Eine 63-jährige Toyota-Fahrerin scherte beim Manöver offenbar zu früh wieder ein und kollidierte mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug, das sie überholt hatte. Während der Wagen der Unfallverursacherin stark demoliert wurde, entstand an der Arbeitsmaschine kein Sachschaden.

Sipplingen

Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich der Straße "Süßenmühle" entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Eine 71-jährige Suzuki-Fahrerin war auf der Straße in Richtung Sipplingen unterwegs. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich des Gemeindeverbindungswegs ein und übersah, mutmaßlich auch aufgrund eines Falschparkers, der die Sicht in den Kreuzungsbereich behinderte, einen von links nahenden Volvo. Im Einmündungsbereich kollidierte ihr Wagen mit dem Volvo des vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen. An ihrem Suzuki entstand im Frontbereich rund 3.500 Euro Sachschaden. Am Volvo, der nicht mehr fahrbereit war, wird der Sachschaden auf etwa 9.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Unfallverursacherin und dem Falschparker drohen nun Konsequenzen.

Markdorf

Unbekannter überfährt Longboard und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 18.45 Uhr an der Einmündung Bachstelzenweg zur Straße "Am Anger" ermittelt die Polizei Überlingen. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in der Spielstraße unterwegs. Um einen Unfall zu verhindern, sprang ein 13-Jähriger von seinem Longboard, woraufhin der Unbekannte mit seinem hellblauen Opel Meriva das Spielgerät überfuhr und seine Fahrt, ohne anzuhalten, einfach fortsetzte. Das Longboard wurde beim Unfall zerstört, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der 13-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Zeugen des Vorfalls beschreiben den flüchtigen Fahrer als jungen Mann mit kurzen dunklen Haaren, einem dunklen Bart und einem südländischen Erscheinungsbild. Zudem sei ein Kind auf der Rückbank gesessen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

