Ravensburg

Grünanlage an Discounter brennt

Die Grünfläche neben einem Lebensmitteldiscounter in der Schützenstraße ist am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in Flammen aufgegangen. Passanten, die auf den Brand aufmerksam wurden, begannen mit einem Feuerlöscher aus dem Markt mit der Brandbekämpfung. Die alarmierte Feuerwehr, die kurze Zeit später eintraf, löschte das Feuer. Schaden am Markt entstand keiner. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine weggeworfene Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Das Glas der Eingangstür eines Wohnhauses in der Bachstraße, Ecke Klosterstraße, wurde am Mittwochabend eingeschlagen. Der unbekannte Täter verursachte zwischen 21.45 und 23 Uhr einen Schaden von rund 150 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursachenden geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Mann nach Randale in polizeilichem Arrest

Nachdem er am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Friedhofstraße Personen belästigt und herumgeschrienen hat, wurde ein stark alkoholisierter 48-Jähriger von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann verließ beim Eintreffen der verständigten Polizisten das Geschäft und lief in Richtung Frauenstraße, wo die Beamten ihn stellten. Als er sich nach wie vor aggressiv verhielt und den Polizisten den Hitlergruß zeigte, wurde ihm letztlich der Gewahrsam erklärt. Während des Transports zur Arrestzelle beleidigte der 48-Jährige die Polizisten fortwährend, weshalb er nun wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung angezeigt wird. Zudem kommen die Kosten für den Aufenthalt in der Arrestzelle auf ihn zu.

Ravensburg

Radlerin von Auto angefahren

Schwere Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin erlitten, die am Mittwoch gegen 18.30 Uhr von einem Auto touchiert worden ist. Die 14 Jahre alte Radlerin befuhr die Marienburger Straße in Richtung Hochgerichtstraße, als eine 58-jährige Autofahrerin ihr die Vorfahrt nahm. Diese bog von der Hochgerichtstraße mit ihrem Opel in die Marienburger Straße ein und übersah die Jugendliche auf dem E-Bike. Die 14-Jährige stürzte durch die Kollision auf die Straße. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern nach einem Unfall davongefahren ist ein Fahrzeuglenker zwischen Dienstag und Mittwoch auf dem Parkplatz neben einem Baumarkt in der Bleicherstraße. Der Täter stieß vermutlich beim Öffnen der Fahrertür gegen den geparkten Volvo B4 und verursachte einen Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinwiese werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Während eines Überholvorgangs gestürzt ist ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße 325. Auf seinem Weg von Fenken nach Ravensburg überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und verlor beim Wiedereinscheren, mutmaßlich wegen abgefahrener Reifen, die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und schlitterte in die Leitplanke, die er auf mehreren Metern beschädigte. Der 32 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Unfall eher leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke kann noch nicht genauer beziffert werden.

Bodnegg

Alkoholisierter Autofahrer kommt in Gegenverkehr

Seinen Wagen in den Gegenverkehr gesteuert hat ein 77 Jahre alter VW Golf-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 32. Auf Höhe von Kammersteig kam er in einer leichten Kurve auf die entgegenkommende Fahrspur. Während ein in Richtung Wangen fahrender VW Phaeton-Lenker gerade noch ausweichen konnte, touchierte der mutmaßlich stark alkoholisierte Verursacher vermutlich einen nachfolgenden Suzuki Swift und einen Lkw. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Golf-Fahrer weiter. Der Phaeton-Lenker wendete kurzerhand und fuhr dem Flüchtigen in Richtung Ravensburg hinterher. Kurz nach dem Abzweig nach Bodnegg konnte er den 77-Jährigen nach anhaltendem Hupen und Aufblenden dazu bewegen, anzuhalten. Laut einem polizeilichen Atemalkoholtest hatte der flüchtige Fahrer rund 1,9 Promille intus. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Durch den Unfall verursachte er an seinem Wagen einen Schaden von rund 1.500 Euro. Wie hoch der Schaden ist, der an den beiden Fahrzeugen entstand, die der Betrunkene im Gegenverkehr streifte, ist bislang nicht bekannt. Beide fuhren erst einmal weiter, nachdem der Verursacher geflüchtet war. Während sich der Lenker des Lasters zwischenzeitlich telefonisch bei der Polizei gemeldet hat, fehlt bislang ein Hinweis auf den Suzuki-Fahrer, der vor dem Lkw unterwegs war. Dieser, sowie weitere Personen, die durch den Fahrer gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Wangen

Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Gegen den Fahrer, der am Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr Am Waltersbühl einen am Straßenrand geparkten Seat Alhambra gestreift und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt aktuell das Polizeirevier Wangen. Der bislang Unbekannte hinterm Steuer des flüchtigen Wagens verursachte an dem auf Höhe einer Geldbank abgestellten Pkw einen Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Isny

Lkw streift Auto

Erheblichen Schaden hat der Lenker eines Lastwagens am Mittwoch gegen 12 Uhr in der N.D.-de-Gravenchon-Straße an einem geparkten Auto verursacht. Der 56 Jahre alte Schwerlastlenker wollte mit seinem Fahrzeug in die Ochsengasse einbiegen und streifte mit seinem ausscherenden Heck den geparkten Mitsubishi. Der entstandene Schaden an dem Pkw wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Lkw-Heck ist hingegen minimal ausgefallen.

Aulendorf

Mit Auto gegen Baum geprallt

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen hat ein Autofahrer davongetragen, der am Mittwoch kurz nach 16 Uhr von der Kreisstraße zwischen Michelwinnaden und Haslach abgekommen und gegen einen Baum geschleudert ist. Der 18 Jahre alte Fahranfänger kam in einer leichten Kurve mit seinem Wagen zunächst aufs Bankett. In der Folge übersteuerte er, schleuderte über die Straße und prallte letztlich links neben der Fahrbahn gegen den Baum. An seinem Seat entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Wagen abgeschleppt werden musste, wurde der 18-Jährige von einem Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wolpertswende

Fahrradfahrer übersehen - Unfall

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz auf die Straße nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Mochenwangener Straße zugezogen. Der 43-jährige Zweirad-Lenker, der ohne Helm unterwegs war, wurde von einem Autofahrer übersehen, der aus einer Hofausfahrt auf die Straße fuhr. Durch die Kollision wurde der Radler auf die Straße geschleudert und kam mit dem Kopf auf. Er wurde wegen der Schwere seiner Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Schaden, der an den Fahrzeugen bei dem Unfall entstand, dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

