Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen müssen zwei 17-Jährige rechnen, die in der Nacht auf Mittwoch deutlich alkoholisiert mit einem Fahrrad und einem E-Scooter durch Friedrichshafen fuhren. Polizeibeamte waren gegen 2 Uhr auf ein Trio aufmerksam geworden, das mittig der Fahrbahn fuhr. Beim Erblicken der Polizei ergriff ein Radfahrer umgehend die Flucht. Bei der Kontrolle der beiden verbleibenden Jugendlichen ergab sich der Verdacht einer starken Alkoholisierung. Weil die Atemalkoholmessung beim E-Scooter-Fahrer rund 1,2 Promille und beim Radler sogar über 2,2 Promille anzeigte, mussten beide eine Blutentnahme in einer Klinik über sich ergehen lassen. Die betrunkenen 17-Jährigen durften ihre Fahrt im Anschluss nicht mehr fortsetzen. Auf beide kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde über das Ereignis in Kenntnis gesetzt.

Friedrichshafen

Mit Mitbewohnern angelegt

Außer Rand und Band war ein 43-jähriger Mann, der sich in der Nacht auf Mittwoch mit seinen Mitbewohnern einer Sozialunterkunft in der Sandöschstraße anlegte. Am späten Abend soll er bereits lautstark in der Wohnung herumgeschrien und seine Gegenüber beleidigt und bedroht haben. Weil er sich nicht beruhigen ließ und stattdessen immer aggressiver wurde, riefen die Beteiligten gegen 2.30 Uhr die Polizei hinzu. Da sich der 43-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auffällig alkoholisiert war und keine Einsicht zeigte, brachten die Beamten ihn in eine Fachklinik. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

Immenstaad

Uneinsichtige Unfallverursacherin legt sich alkoholisiert mit der Polizei an

Weil sie zunächst augenscheinlich alkoholisiert einen Unfall verursacht hat, danach die Flucht ergriff und sich später mit den Polizeibeamten anlegte, muss eine 33-Jährige nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Gegen 17.30 Uhr streifte die Autofahrerin im Kapellenweg beim Ausparken einen stehenden Bus. Nach einem kurzen Streitgespräch mit dem Busfahrer suchte sie einfach zu Fuß das Weite. Nachdem sie telefonisch zur Rückkehr an die Unfallstelle überredet werden konnte, stritt sie gegenüber der Polizei eine Unfallbeteiligung zunächst ab. Da auch die Beamten schnell bemerkten, dass die 33-Jährige offenbar stark dem Alkohol zugesprochen hatte, musste sie in einer nahegelegenen Klinik zwei Blutproben abgeben. Gegen diese Maßnahmen wehrte sich die vollkommen uneinsichtige Frau mit aller Kraft und beleidigte die Polizisten mehrfach. Neben Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte droht ihr auch eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizeibeamten beschlagnahmten ihren Führerschein und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Bodenseekreis

Welle von Betrugsversuchen schwappt erneut über den Bodenseekreis

Auch über die Osterfeiertage und auch insbesondere am Dienstag belästigten Unbekannte die Bürger mit unterschiedlichsten Betrugsversuchen über das Telefon. Vorwiegend waren es ältere Betroffene aus dem westlichen Bodenseekreis, die sich bei der Polizei über die lästigen Anrufe beschwerten und Anzeige erstatteten. Die Betrüger gaben sich dabei beispielsweise als Microsoft-Mitarbeiter, als Bankangestellter, als Glücksbote einer Lotteriegesellschaft, als Polizeibeamte oder gar als enger Angehöriger aus und hatten dabei immer das Gleiche im Sinn: Ihr Gegenüber durch geschickte Gesprächsführung zur Geldübergabe oder Geldüberweisung zu überreden. Glücklicherweise blieb es den bisherigen Erkenntnissen zufolge lediglich beim Versuch - Zu einer Geldübergabe kam es offenbar nicht. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht. Betrüger lassen nicht locker und versuchen immer wieder mit neuen sowie alten Maschen und stets durch beharrliche und perfide Art und Weise ihre Opfer zu überzeugen. Sensibilisieren Sie ihre Angehörigen. Sollten Sie Verdacht schöpfen Opfer eines Betrugs geworden zu sein, legen Sie umgehend auf und kontaktieren Sie die nächste Polizeidienststelle. Weitere Tipps, wie sie sich verhalten können, und Informationen zum Thema Betrug, finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Heiligenberg

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 8-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr in der Straße "Röhrenbach" ereignet hat. Der Junge ist nach aktuellem Kenntnisstand unvermittelt auf die Fahrbahn gerannt, wo ihn der 24-jährige Fahrer eines VW leicht mit seinem Fahrzeug erfasste. Der VW-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit glücklicherweise bereits vor der Kollision aufgrund spielender Kinder am Fahrbahnrand verringert, konnte einen Zusammenstoß mit dem 8-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Ein Rettungsdienst kümmerte sich nach dem Unfall um das Kind und brachte es zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Markdorf

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Markdorf gegen die 71-jährige Fahrerin eines Audi. Die Fahrzeuglenkerin hatte am Dienstag gegen 14 Uhr einen geparkten Seat in einem Parkhaus in der Biberacherhofstraße gestreift. Anschließend stellte sie ihr Fahrzeug ab und verließ die Örtlichkeit, ohne sich unverzüglich um den Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Fahrerin des Seat stellte den Schaden bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug fest und verständigte die Polizei.

Überlingen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Seelfingen und Bondorf ereignet hat. Der 66-jährige Fahrer eines Fiat übersah an der Einmündung zur K 7786, dass der vor ihm fahrende 49-jährige Lenker eines BMW verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr im vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit hinten auf. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge.

