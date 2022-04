Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunken und ohne Führerschein am Steuer - Mann wehrt sich gegen Maßnahmen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 52 Jahre alter Mann, den Polizeibeamte am Dienstag kurz vor 22 Uhr in der Wilhelmstraße mit seinem Wagen gestoppt haben. Nachdem der 52-Jährige zunächst sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens missachtet hatte, hielt er sein Fahrzeug schließlich an. Weil die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Test einen Wert von weit über zwei Promille ergab, musste der 52-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Hiergegen wehrte er sich, beleidigte die Polizeibeamten und traf eine Polizistin mit einem Fußtritt. Mehrere Polizeistreifen waren nötig, um dem aggressiven Mann Handschließen anzulegen. Da der 52-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er neben Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auch mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch der Halter des Wagens wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil er die Fahrt geduldet hat.

Ravensburg

Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Im Bereich des Gespinstmarkts ist es am Dienstag kurz vor 23 Uhr zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Der Mann wurde im Bereich des Gänsbühls zunächst von einem Unbekannten angesprochen. Auf dem Weg in Richtung Gespinstmarkt hätten laut Angaben des Opfers mehrere dort befindliche Personen mit Rangeleien begonnen und versucht, die Wertsachen des 22-Jährigen zu entwenden. Im weiteren Verlauf griffen die Unbekannten den jungen Mann an, schlugen und traten gegen seinen Kopf und verletzten ihn. Das Opfer konnte von der Gruppe flüchten und die Polizei verständigen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Zur Tatzeit sollen sich auch mehrere unbeteiligte Personen im Bereich des Gespinstmarkts aufgehalten haben. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Insbesondere Hinweise zur Gruppe der Täter, die zwischen 16 und 18 Jahre alte gewesen sein sollen und mittel- bzw. osteuropäisches Erscheinungsbild hatten, sind für die Ermittler relevant.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Parkrempler

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Eisenbahnstraße / Einmündung Untere Breite Straße einen Verkehrsunfall beobachtet, nach dem sich der Lenker eines Jeep unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der Jeep-Fahrer prallte beim Ausparken mit der Anhängekupplung gegen einen Pkw und beschädigte diesen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Der Zeuge hinterließ eine Notiz an dem beschädigten Wagen. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei den Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Fahrzeug mehrmals zerkratzt

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Wochen mehrmals den Lack eines Pkw zerkratzt. Der Sachschaden an dem Wagen, der im Hofraum eines Mehrfamilienhauses in der Berger Straße abgestellt war, wird inzwischen auf rund 16.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Scheibe eingeschlagen

Mutmaßlich mit einem Stein haben Unbekannte über das Osterwochenende eine Scheibe der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße eingeschlagen. Beamte des Polizeireviers Ravensburg ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den Tätern.

Wilhelmsdorf

Versuchter Einbruch

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Freitag und Montag versucht, die Haustüre einer Wohnung in der Karl-Fuss-Straße aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch und verließen die Örtlichkeit unverrichteter Dinge. Das Polizeirevier Weingarten hat den Einbruchsversuch aufgenommen und bittet Zeugen, die auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Weingarten

Blitzer beschädigt

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro haben unbekannte Täter an einem Blitzer in der Waldseer Straße hinterlassen, indem sie mutwillig eine Glasscheibe beschädigten. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf / Tannhausen

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haslach und Rugetsweiler ereignet hat. Der 38-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns wollte von Tannhausen aus kommend nach links auf die Kreisstraße in Richtung Rugetsweiler abbiegen. Nach aktuellem Sachstand fuhr der Traktorfahrer nahezu ungebremst in den Kreuzungsbereich ein, obwohl der 39-jährige Fahrer eines VW, welcher sich von rechts näherte, Vorfahrt gehabt hätte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW mindestens einmal um etwa 360 Grad gedreht und kam nach wenigen Metern auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Aufprall und die Lenkbewegung kippte der Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns zur Seite. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden in dem VW drei Personen im Alter von sieben bis 39 Jahren leicht verletzt. Zudem musste ein Vierjähriger mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist auch ein möglicher technischer Defekt an dem landwirtschaftlichen Gespann, welcher dazu geführt haben könnte, dass der Fahrer sein Gefährt nicht rechtzeitig vor dem Einfahren in die Kreuzung abbremsen konnte.

Amtzell

Diebstahl aus ehemaligem Stallgebäude

Aus einem ehemaligen Stallgebäude in der Straße "Reibeisen" haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 01.04., und Dienstag, 19.04., mehrere Werkzeuge und Gerätschaften im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags entwendet. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel. 07529/97156-0 Hinweise von Personen entgegen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben.

Wolfegg

Diebstahl von Erdkabel - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere hundert Meter Erdkabel haben unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag auf der Baustelle des neuen Rathauses in der Straße "Im Hofgarten" entwendet. Der Gesamtwert wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Kißlegg

Fahrzeug landet im Garten - Fahrer sucht mit beschädigtem Fahrzeug das Weite

Mutmaßlich weil er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ist der Fahrer eines Mercedes Benz am Dienstag gegen 17 Uhr bei Waltershofen von der K 8025 abgekommen. In einer langgezogenen Linkskurve in Fahrtrichtung Leutkirch kam der Mann mit seinem Wagen zunächst ins Bankett und geriet beim Gegenlenken ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Mercedes nach links von der Kreisstraße ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen. Die Insassen des Unfallwagens öffneten kurzerhand das Gartentor und fuhren weg. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 36-jährigen Fahrer sowie dessen Beifahrer und den beschädigten Mercedes am Ortseingang Waltershofen an, wo die beiden Männer in Streit geraten waren. Da die Beamten bei dem 36-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten und ein Schnelltest positiv auf mehrere Drogenarten reagierte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens unter Drogen mit Unfallfolge rechnen. Weil er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird er zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Isny

Mann in Gaststätte verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Vorfall in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße, der sich bereits in den frühen Morgenstunden des 6.3.2022 ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Zwischen einem 43-Jährigen und der Wirtin der Kneipe war es kurz nach 4 Uhr zu Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf verwies die Hausherrin den 43-Jährigen der Gaststätte und schloss hinter ihm die Tür. Weil dieser jedoch lautstark gegen die Eingangstür schlug, öffnete die Wirtin diese erneut. Da das weitere Geschehen, bei dem der 43-Jährige erhebliche Verletzungen im Gesicht erlitt, noch unklar ist, bittet der Polizeiposten Isny insbesondere drei junge Männer, sich zu melden. Das Trio war zuvor ebenfalls der Gaststätte verwiesen worden und hatte bei der Auseinandersetzung schlichtend eingegriffen. Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 entgegengenommen.

Leutkirch im Allgäu

Nötigung im Straßenverkehr

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg, nachdem ein Motorradfahrer am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau mehrfach andere Verkehrsteilnehmer genötigt haben soll. Der bislang unbekannte Zweiradfahrer soll anderen Fahrzeugen dicht aufgefahren und sie per Lichthupe dazu aufgefordert haben, Platz zu machen. Anschließend soll der Motorradfahrer vor den Vorausfahrenden eingeschert und wohl absichtlich abgebremst haben, sodass die übrigen Verkehrsteilnehmer ebenfalls abbremsen mussten. Bei dem Zweirad soll es sich um eine schwarze BMW S 1000 XR gehandelt haben, der Fahrer soll einen schwarzen Helm und schwarze Motorradkleidung getragen haben. Personen, die Hinweise auf den Zweiradfahrer geben können oder durch sein Verhalten ebenfalls genötigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

