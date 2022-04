Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 21.15 Uhr auf der B 313 zwischen zwei Pkw ereignet hat. Beim Auffahren von der Laizer Straße auf die B 313 hat die 31-jährige Fahrerin eines VW den 72-jährigen bevorrechtigten Fahrer eines Audi übersehen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gammertingen

Autofahrerin streift Leitplanke

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit kam am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine 62-jährige VW-Fahrerin auf der Landesstraße zwischen Ittenhausen und Gammertingen auf Höhe Inneringen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort die Leitplanke. Während an dem Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand, blieb die Fahrzeuglenkerin glücklicherweise unverletzt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Beim Befahren des Kreisverkehrs B 32 / Altshauser Straße hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vorausfahrenden BMW gestreift und anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrer dürfte es sich um einen älteren Mann gehandelt haben, als Fahrzeug kommt aufgrund der Angaben ein dunkles Golf 3 Cabrio in Betracht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Wald

Unfall beim Überholen

Beim Überholen eines Traktors auf der Landesstraße zwischen Wald und Walbertsweiler übersah am Dienstag gegen 11.45 Uhr der 72-jährige Fahrer eines VW, dass er seinerseits bereits von einem nachfolgenden VW überholt wird. Beim Ausscheren nach links kam es deshalb zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der 72-Jährige sowie der 60 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden VW blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Beleidigung

Wegen Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 37-jährigen Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Hauptstraße mit erhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde. Nach seinem Verstoß wendete der Autofahrer, fuhr erneut an der Kontrollstelle vorbei und beleidigte den 42-jährigen Mann, der in einem Fahrzeug die Geschwindigkeitsmessungen überwacht hatte. Der 37-Jährige muss nun neben einem Bußgeld auch mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

