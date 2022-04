Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Inzigkofen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ablach und Inzigkofen ereignet hat. Der 22-jährige Fahrer eines Citroen wollte von Ablach kommend an der Einmündung Pault nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Citroen-Lenker sein Fahrzeug dabei abbremsen. Ein nachfolgender 82-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr dem Citroen nach derzeitigem Kenntnisstand nahezu ungebremst hinten auf. Durch die Kollision wurde der Citroen im Einmündungsbereich nach links von der Fahrbahn geschleudert und touchierte in der Folge leicht die dort befindlichen Bäume. Während der 22-jährige Citroen-Fahrer und der 82-jährige Mercedes-Lenker von dem Unfall leichte Verletzungen davontrugen, blieb der 24-jährige Beifahrer des Citroen unverletzt. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise einseitig gesperrt werden.

