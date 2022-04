Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Baustellenfahrzeuge unerlaubt in Betrieb genommen - Zeugen gesucht

Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte am Karfreitag zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr im Bereich Fallenbrunnen angerichtet. Der oder die Täter nahmen auf einer Baustelle einen Bagger sowie einen Radlader unbefugt in Betrieb. Bei "Schaufelübungen" auf der Baustelle beschädigten sie unter anderem die Abdichtung der Tiefgarage und kollidierten bei Fahrmanövern auf der angrenzenden Straße mit einem Verkehrsschild sowie einer Baumeingrenzung. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen. Die genauen Umstände, wie die Fahrzeuge in Betrieb genommen wurden, sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die aktuell noch andauern. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Fallenbrunnen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Vereinsheim aufgebrochen

Sachschaden haben Unbekannte angerichtet, als sie mutmaßlich am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr in das Vereinsheim des ESV Friedrichshafen in der Straße "Bei der Eselsbrücke" eingebrochen sind. Die bislang noch unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre sowie zwei weitere Türen im Gebäude auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und ergriffen die Flucht offenbar ohne Beute. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Nicht ohne Folgen blieb die Trunkenheitsfahrt eines 73-jährigen Radlers am Montagabend im Stadtgebiet Friedrichshafen. In der Haydnstraße stürzte er gegen 17.30 Uhr von seinem Rad und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Da die Atemalkoholmessung bei dem 73-Jährigen über 1,7 Promille ergab, musste er die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Meckenbeuren

Nach Unfall geflüchtet

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montag gegen 14 Uhr in Lochbrücke, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Eine Mazda-Fahrerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als ein entgegenkommender roter Sprinter ihren Wagen touchierte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der unbekannte Lenker seine Fahrt in Richtung Meckenbeuren fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Unfall beim Überholen

Auf mehrere tausend Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Montag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eschacher Straße entstand. Eine 61 Jahre alte VW-Fahrerin überholte ein vorausfahrendes Traktor-Gespann und erkannte offenbar nicht, dass die 35-jährige Lenkerin im Begriff war, nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision, bei der am VW-Polo rund 3.000 Euro Sachschaden entstand. Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Da der Blinker des Traktors vom angehängten Spritzfass verdeckt war, muss auch die 35-Jährige mit Konsequenzen rechnen.

Owingen

Streithahn in Gewahrsam

Die handfeste Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 25-Jährigen und dessen Bekannten am Montagnachmittag endete für den Mann in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Der 25-Jährige hatte zunächst mit seiner Begleiterin Streit, der sich bei einer Feier in einer Obdachlosenunterkunft fortsetzte. In dessen Verlauf griff er seine Kontrahenten körperlich an, schubste eine Person gegen eine Scheibe, die in der Folge zu Bruch ging. Darüber hinaus sprach er Drohungen aus. Die alarmierten Polizeibeamten erteilten dem mit über 1,4 Promille deutlich alkoholisierten 25-Jährigen einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Als der Mann nur wenige Stunden später jedoch erneut vor dem Haus stand und randalierte, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Auf ihn kommen neben den Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung nun auch die Kosten für die Übernachtung bei der Polizei hinzu.

Markdorf

Blitzer beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen mit schwarzem Lack besprüht und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Betroffen vom Vandalismus waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge fünf stationäre Blitzer im Bereich Markdorf, Bermatingen, Ittendorf und Stetten, sowie eine mobile Anlage bei Markdorf. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell