Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen musste am Montag kurz nach 17 Uhr ein 39 Jahre alter Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Biker war mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers auf der K 7985 bei Schwärzach von der Straße abgekommen. In der Folge stürzte er, wobei der Mann unter der Honda zum Liegen kam. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag gegen 17 Uhr im Irisweg hinterlassen. Der Unbekannte streifte einen Seat Leon an dessen vorderen linken Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen oder grauen VW Passat unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmittag einen Daimler angefahren, der zeitweise in der Schmalegger Straße und vor einer Gaststätte in der Henri-Dunant-Straße abgestellt war. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Daimler und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Rotlicht missachtet - Unfall

Weil ein 32 Jahre alter Motorradfahrer am Montag gegen 16 Uhr an der Kreuzung der Möttelinstraße mit der Ulmer Straße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hat, ist er im Kreuzungsbereich mit dem VW eines vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen zusammengestoßen. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Diebstahl von Elektronikgeräten

Elektronikgeräte im Wert von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Samstag gegen 15.30 Uhr aus einem Gebäude am Sendemast im Pater-Leutfried-Weg entwendet. Personen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Sendemasts aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Alkoholisierte Pkw-Lenkerin

In deutlich alkoholisiertem Zustand ist am Montag kurz vor Mitternacht eine 59-Jährige mit ihrem Pkw zu einer Tankstelle in der Waldseer Straße gefahren, um dort Zigaretten zu kaufen. Die Verkäuferin reagierte geistesgegenwärtig, nahm der Frau den Fahrzeugschlüssel ab und verständigte die Polizei. Die 59-Jährige suchte in der Zwischenzeit zu Fuß das Weite, konnte jedoch von einer Streifenwagenbesatzung nur wenige hundert Meter weiter angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb die Frau die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung musste die 59-Jährige die Nacht in der polizeilichen Arrestzelle verbringen. Auf sie kommt nun neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zu. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein der Frau.

Wilhelmsdorf

Streit zieht mehrere Strafanzeigen nach sich

Nachdem ein 25-Jähriger am Montag gegen 20 Uhr mit seiner 28 Jahre alten Lebensgefährtin in Streit geraten ist, muss er nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung artete in Handgreiflichkeiten aus, bei denen die 28-Jährige leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf verließ der 25-Jährige die Wohnanschrift mit seinem Wagen. Da zunächst unklar war, ob der Tatverdächtige eine Waffe mit sich führte, fahndete die Polizei mit mehreren Streifen nach dem Mann und konnte ihn schließlich auf einem Feldweg zwischen Wilhelmsdorf und Tafern antreffen. Eine Waffe führte der 25-Jährige nicht mit sich, er stand jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 2,7 Promille ergeben hatte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Er gelangt nun wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. Weil er darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Um eine erneute Eskalation der häuslichen Auseinandersetzung zu vermeiden, musste der 25-Jährige die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen.

Bergatreute

Reh kreuzt Fahrbahn - Motorradfahrer stürzt

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist am Motorrad eines 27-Jährigen bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 21.30 Uhr entstanden. Der Biker erschrak, als ein Reh den Gemeindeverbindungsweg zwischen Gwigg und Ankenreute querte, und stürzte. Der 27-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

