Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Veringenstadt und Hochdorf ereignet hat. Der 45-jährige Fahrer eines Skoda geriet auf einem kurvenreichen, unübersichtlichen Streckenabschnitt aus bislang unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte und in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Skoda mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Aufprall wurde das Zweirad von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem angrenzenden Waldgebiet zum Liegen. Um den 20-Jährigen kümmerte sich ein Rettungsdienst, er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher blieb indes unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Ostrach

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr bei Ostrach ereignet hat. Der 27-jährige Fahrer eines Skoda ordnete sich von Tafertsweiler kommend auf der L 280 zunächst auf der Linksabbiegespur ein, um auf die Umgehungsstraße abzubiegen. Da das Abbiegen aufgrund einer Umleitung derzeit nicht möglich ist, setzte der Skoda-Lenker seine Fahrt doch geradeaus in Richtung Ostrach fort. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin fuhr in diesem Moment vom Gemeindeverbindungsweg Gunzenhausen auf die L 280 auf und wurde von dem plötzlich geänderten Fahrweg des Skoda überrascht, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Pkw kam. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Illmensee

Sachbeschädigung

Unbekannte Personen haben in den vergangenen Tagen mehrere Verkehrszeichen im Bereich Illmensee beschädigt. Die Täter brachen insgesamt drei Ortschilder am Ortseingang Judetenberg in Richtung Ruschweiler, am Ortseingang Ruschweiler in Richtung Pfrungen und am Ortseingang Pfungen ab. Weiter lockerten die Unbekannten in Ruschweiler im Bereich Sturmbergstraße / Neubrunner Straße sowie in der Kapellenstraße zwei Verkehrsschilder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

An einem Pkw, der in der Hauptstraße abgestellt war, haben unbekannte Personen am Montag zwischen 1 Uhr und 15.30 Uhr mutwillig den Front- und Heckscheibenwischer abgerissen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

